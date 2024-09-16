Жилье станет еще доступнее: государство поддержит застройщиков в Приморье

Posted 16 сентября, 06:10
Published 16 сентября, 06:10
Modified 16 сентября, 06:12
Updated 16 сентября, 06:12
Приморский край занимает первое место по объемам жилищного строительства на Дальнем Востоке. С января по август 2024 года в Управление Приморского Росреестра поступило 10 147 заявлений на долевое участие в строительстве. К слову, это почти половина от всех желающих в ДФО (23 812). Более того, количество договоров долевого участия увеличилось на 20,95% в сравнении с 2023 годом.
Такой рост во многом обусловлен различными государственными программами поддержки. В частности, в регионе успешно реализуется программа «Дальневосточная и арктическая ипотека», которая предлагает комфортные условия для приобретения жилья в ДФО. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о продлении данной программы до 2030 года.
За восемь месяцев текущего года, судя по статистике, в Приморский Росреестр поступило 6 805 заявлений на оформление «Дальневосточной ипотеки», — около 38% аналогичных обращений по всему ДФО.
«Уверенный рост ДДУ демонстрирует увеличение сделок на рынке недвижимости в Приморье. Заявители активно пользуются онлайн-сервисами подачи документов, такой формат существенно сокращает срок предоставления услуг» — говорит Наталья Балыш, заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю.
По информации Министерства строительства Приморского края, в нынешнем году уже сдано в эксплуатацию 59 многоквартирных домов и 20 дуплексов: 36 домов в краевой столице, 9 в Уссурийске и 6 в Артеме. За восемь месяцев возвели 870 тысяч квадратных метров жилплощади. А это на 130 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Одним их эффективных методов поддержки строительных компаний является обеспечение доступной инженерной инфраструктурой для жилых комплексов. Таким образом можно снизить стоимость одного квадратного метра.
Приморью одобрили инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) на 12 400 000 000 рублей, который будет реализован до 2025 года. Из этих средств более 10 000 000 000 рублей пойдет на реконструкцию и возведение новых инженерных сетей. Предполагается, что жилье, финансируемое ИКБ, составит 1 067 800 квадратных метров до 2039 года.