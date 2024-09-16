Жилье станет еще доступнее: государство поддержит застройщиков в Приморье

По информации Министерства строительства Приморского края, в нынешнем году уже сдано в эксплуатацию 59 многоквартирных домов и 20 дуплексов: 36 домов в краевой столице, 9 в Уссурийске и 6 в Артеме. За восемь месяцев возвели 870 тысяч квадратных метров жилплощади. А это на 130 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.