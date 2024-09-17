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Posted 17 сентября, 05:28

Published 17 сентября, 05:28

Modified 17 сентября, 05:30

Updated 17 сентября, 05:30

«35 минут стояли „колом“»: массовое ДТП спровоцировало жуткие пробки во Владивостоке

«35 минут стояли „колом“»: массовое ДТП спровоцировало жуткие пробки во Владивостоке

17 сентября 2024, 05:28
Фото: DPS VL
Сюжет
Пробки
Серьезная авария стала причиной масштабных заторов на дорогах Владивостока. Автомобилисты пришли в ярость из-за порушенных планов.

Столкновение нескольких машин стало причиной заторов на дорогах краевой столицы. Водители жаловались на коллапсы в разных районах города.

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Приморцы поспешили высказаться об инциденте в социальных сетях.

«Мы 35 минут стояли „колом“. Вообще не двигались»;
«Надеюсь, виновник аварии станет пешеходом. Из-за него 40 минут стояла в пробке»;
«Чуть не помер на солнце в такую жару»;
«Умудряются же люди создать проблем для всех вокруг».

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой собралась пробка в пригороде Владивостока.

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