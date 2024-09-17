«35 минут стояли „колом“»: массовое ДТП спровоцировало жуткие пробки во Владивостоке

Posted 17 сентября, 05:28
Published 17 сентября, 05:28
Modified 17 сентября, 05:30
Updated 17 сентября, 05:30
Столкновение нескольких машин стало причиной заторов на дорогах краевой столицы. Водители жаловались на коллапсы в разных районах города.
Приморцы поспешили высказаться об инциденте в социальных сетях.
«Мы 35 минут стояли „колом“. Вообще не двигались»;
«Надеюсь, виновник аварии станет пешеходом. Из-за него 40 минут стояла в пробке»;
«Чуть не помер на солнце в такую жару»;
«Умудряются же люди создать проблем для всех вокруг».
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в результате которой собралась пробка в пригороде Владивостока.