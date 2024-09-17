Да, скифы мы: Даши Намдаков вернул домой жителей Владивостока

Posted 17 сентября, 01:16
Published 17 сентября, 01:16
Modified 17 сентября, 01:18
Updated 17 сентября, 01:18
— Приморская краевая картинная галерея последовательно знакомит жителей и гостей края с творчеством Даши Намдакова, — говорит сокуратор выставки, искусствовед Светлана Руснак. — В 2019 году мы показывали кукол, которые создаёт семья Дашинима Бальжановича. Через два года состоялась выставка, открывавшая его как ювелира. И вот сегодня мы очень гордимся тем, что представляем выставку скульптуры Даши Намдакова и что здесь представлены работы как раннего периода его творчества, так и современные, 2024 года.
Выставка «Дорога домой» — это 75 скульптур из бронзы, дерева и других материалов. Авторский стиль Даши Намдакова, в котором древние буддистские мотивы сочетаются с зовом той самой азиатской капли крови, которая есть в каждом из нас, и переплетаются с современными формами и тенденциями, уникален, узнаваем с первой минуты, незабываем. Каждая его работа — это про нас, про нашу глубинную сущность. Ту самую, «да, скифы мы, да, азиаты мы», как писал Блок. И никуда от этого не деться. И как только вы заходите в залы выставки, вы понимаете, что пришли домой. К своим корням.
— У Дашинима Бальжановича уникальная, совершенно удачная судьба, — говорит Светлана Руснак. — Он родился в маленьком селе в Забайкальском крае. Учился в Красноярске. Первая же его выставка в Иркутском художественном музее принесла мастеру славу, сделала ему имя. Его приняли и оценили коллегии, у него появились поклонники и меценаты. Выставки Даши с огромным успехом проходили в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Музее Востока и многих других музеях не только в России. Искусствоведы отмечали особый стиль мастера, когда он, ничего не копируя, не повторяя мотивы, пластически продолжает традицию, идущую корнями из древних мотивов Азии. Знаете, работы Даши Намдакова имели грандиозный успех в Китае, жители КНР увидели в них нечто близкое, понятное.
Светлана Руснак отмечает: Даши Намдаков дарит зрителям удивительную возможность
посмотреть на Россию с Востока, понять, как опыт жизни внутри огромной империи Чингисхана помог маленькому Московскому княжеству потом стать такой же великой империей и завоевать то же Казанское ханство, Сибирское ханство.
— Здесь, на выставке, мы понимаем, что живёт в нашей глубине, — говорит Светлана Сергеевна. — Может быть, поэтому зрители так подолгу задерживаются у той или иной скульптуры, что видят в ней что-то очень личное, своё?
Также на выставке можно отчетливо увидеть, как менялся стиль мастера — от почти декоративных, с множеством деталей работ до выполненных в духе минимализма, скорее символических.
— Это очень современная тенденция, и выставка Даши Намдакова даёт нам возможность увидеть переход от любования мелочами к абсолютно духовной форме, — подчеркнула Светлана Руснак.
Увидеть уникальные работы на выставке «Дорога домой» можно до 17 ноября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как выставка в галерее «Арка» листает воспоминания за 19 лет.