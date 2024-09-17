Да, скифы мы: Даши Намдаков вернул домой жителей Владивостока

Выставка «Дорога домой» — это 75 скульптур из бронзы, дерева и других материалов. Авторский стиль Даши Намдакова, в котором древние буддистские мотивы сочетаются с зовом той самой азиатской капли крови, которая есть в каждом из нас, и переплетаются с современными формами и тенденциями, уникален, узнаваем с первой минуты, незабываем. Каждая его работа — это про нас, про нашу глубинную сущность. Ту самую, «да, скифы мы, да, азиаты мы», как писал Блок. И никуда от этого не деться. И как только вы заходите в залы выставки, вы понимаете, что пришли домой. К своим корням.