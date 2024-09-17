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Posted 17 сентября, 03:58

Published 17 сентября, 03:58

Modified 17 сентября, 04:50

Updated 17 сентября, 04:50

Девушка-пешеход попала под колеса автомобиля около колледжа во Владивостоке

Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)

17 сентября 2024, 03:58
Фото: 1MI

Девушка-пешеход попала под колеса автомобиля около колледжа во Владивостоке

Сюжет
Девушка
Восемнадцатилетнюю девушку сбила машина такси около ДВГГТК во Владивостоке. Подробности выясняют.

Серьезное ДТП случилось в районе Бама во Владивостоке. Девушка попала под колеса машины. Очевидцы сообщили, что студентку сбила машина такси прямо около колледжа.

Появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пострадавшая переходила дорогу, когда из-за угла выехал автомобиль. По словам очевидцев, таксист не заметил пешехода, не успел затормозить и сбил девушку. В каком она состоянии, уточняют.

Видео: dpscontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в загруженном районе во Владивостоке, которая парализовала целый проспект.

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