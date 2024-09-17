Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)

Posted 17 сентября, 03:58
Published 17 сентября, 03:58
Modified 17 сентября, 04:50
Updated 17 сентября, 04:50
Серьезное ДТП случилось в районе Бама во Владивостоке. Девушка попала под колеса машины. Очевидцы сообщили, что студентку сбила машина такси прямо около колледжа.
Появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пострадавшая переходила дорогу, когда из-за угла выехал автомобиль. По словам очевидцев, таксист не заметил пешехода, не успел затормозить и сбил девушку. В каком она состоянии, уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в загруженном районе во Владивостоке, которая парализовала целый проспект.