Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)

Появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пострадавшая переходила дорогу, когда из-за угла выехал автомобиль. По словам очевидцев, таксист не заметил пешехода, не успел затормозить и сбил девушку. В каком она состоянии, уточняют.