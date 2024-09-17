Дмитрий Демешин обозначил пути улучшения жизни людей с инвалидностью

Также губернатор края осмотрел выставочный зал технических средств реабилитации и пункт проката ТСР. В центре представлен практически весь спектр средств реабилитации, которые в настоящее время есть, всего более 1500 видов. Как рассказал и. о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Александр Дорофеев, фонд средств постоянно обновляется.