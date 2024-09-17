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Posted 16 сентября, 23:38

Published 16 сентября, 23:38

Modified 16 сентября, 23:40

Updated 16 сентября, 23:40

Задымление произошло в пассажирском автобусе во Владивостоке

Дым, как от пожара: автобус задымился прямо на ходу во Владивостоке — видео

16 сентября 2024, 23:38
Фото: Изображение Midjourney

Задымление произошло в пассажирском автобусе во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке в районе остановки «Баляева» на ходу задымился пассажирский автобус. По словам очевидцев, в дыму он поехал дальше.

Автобус начал сильно дымится прямо в движении во Владивостоке.

Такой инцидент случился с общественным транспортом на одной из улиц Владивостока.

Видео: dpskontrol_125rus.

Рядом с остановкой «Баляева» автобу, перевозивший людей, начал заполняться дымом, прямо когда он был в движении. Очевидцы рассказывают, что автобус продолжил свой маршрут, окутанный серым дымом. Прохожие были испуганы этим происшествием, такие ситуации случаются на улицах города не каждый день.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на Русском во Владивостоке.

Дым затянул все: серьезный пожар случился на Русском во Владивостоке
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