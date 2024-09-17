Дым, как от пожара: автобус задымился прямо на ходу во Владивостоке — видео

Posted 16 сентября, 23:38
Published 16 сентября, 23:38
Modified 16 сентября, 23:40
Updated 16 сентября, 23:40
Автобус начал сильно дымится прямо в движении во Владивостоке.
Такой инцидент случился с общественным транспортом на одной из улиц Владивостока.
Рядом с остановкой «Баляева» автобу, перевозивший людей, начал заполняться дымом, прямо когда он был в движении. Очевидцы рассказывают, что автобус продолжил свой маршрут, окутанный серым дымом. Прохожие были испуганы этим происшествием, такие ситуации случаются на улицах города не каждый день.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре на Русском во Владивостоке.