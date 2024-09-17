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Posted 17 сентября, 00:06

Published 17 сентября, 00:06

Modified 17 сентября, 01:24

Updated 17 сентября, 01:24

Легковушка влетела в автобус с пассажирами во Владивостоке — есть пострадавшие

Легковушка влетела в автобус с пассажирами во Владивостоке — есть пострадавшие

17 сентября 2024, 00:06
Фото: prim_police
Сюжет
УМВД
На улице Шепеткова во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса и двух легковушек. В аварии пострадала девушка.

Во Владивостоке госавтоинспекция проводит проверку после случившегося ДТП с пассажирским автобусом.

В оперативный отдел ДПС по Владивостоку сообщили о столкновении машин на улице Шепеткова.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 77-летний водитель Nissan Caravan, который выезжал со Спиридонова в сторону Воропаева, столкнулся с маршрутным автобусом Luidor, который стоял у остановки общественного транспорта. От удара автобус задел припаркованную машину Toyota Aqua.

Фото: prim_police

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка автобуса.

По поводу этого происшествия начата административная проверка по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, приведшее к причинению легких или средних травм пострадавшему».

Специалисты проведут необходимые исследования. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задымлении пассажирского автобуса во Владивостоке.

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