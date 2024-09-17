Легковушка влетела в автобус с пассажирами во Владивостоке — есть пострадавшие

Posted 17 сентября, 00:06
Published 17 сентября, 00:06
Modified 17 сентября, 01:24
Updated 17 сентября, 01:24
Во Владивостоке госавтоинспекция проводит проверку после случившегося ДТП с пассажирским автобусом.
В оперативный отдел ДПС по Владивостоку сообщили о столкновении машин на улице Шепеткова.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, 77-летний водитель Nissan Caravan, который выезжал со Спиридонова в сторону Воропаева, столкнулся с маршрутным автобусом Luidor, который стоял у остановки общественного транспорта. От удара автобус задел припаркованную машину Toyota Aqua.
В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка автобуса.
По поводу этого происшествия начата административная проверка по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, приведшее к причинению легких или средних травм пострадавшему».
Специалисты проведут необходимые исследования. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задымлении пассажирского автобуса во Владивостоке.