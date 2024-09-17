Легковушка влетела в автобус с пассажирами во Владивостоке — есть пострадавшие

По предварительным данным, 77-летний водитель Nissan Caravan, который выезжал со Спиридонова в сторону Воропаева, столкнулся с маршрутным автобусом Luidor, который стоял у остановки общественного транспорта. От удара автобус задел припаркованную машину Toyota Aqua.