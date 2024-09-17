«Неожиданный поворот»: жара больше 30 градусов пришла в Приморский край — фото

Posted 17 сентября, 07:20
Published 17 сентября, 07:20
Modified 17 сентября, 07:22
Updated 17 сентября, 07:22
Жара действительно осчастливила многих жителей края. Например, на севере термометры показали 33 градуса тепла.
В Дальнереченске столбики уличных градусников добрались до 29 градусов, сообщает портал «Маглипогода».
К слову, в соцсетях приморцы тоже делятся впечатлениями о синоптической обстановке.
«Дома жарко, сбросил всю одежду», — с юмором написал житель Арсеньева.
«Очень тепло, но ощущается осень», — отметила женщина из Спасска-Дальнего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край придет непогода в ближайшее время.