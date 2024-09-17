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Posted 17 сентября, 07:20

Published 17 сентября, 07:20

Modified 17 сентября, 07:22

Updated 17 сентября, 07:22

Термометры в Приморье зафиксировали 33 градуса жары

«Неожиданный поворот»: жара больше 30 градусов пришла в Приморский край — фото

17 сентября 2024, 07:20
Фото: 1MI

Термометры в Приморье зафиксировали 33 градуса жары

Сюжет
Погода
Пока осень «осваивается» в Приморском крае, некоторые муниципалитеты изнывают от вновь пришедшей жары.

Синоптики предупреждали, что летний зной снова наведается в Приморье и обрадует местное население.

Затишье перед бурей? — почти 30 градусов тепла ожидается в Приморье
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Жара действительно осчастливила многих жителей края. Например, на севере термометры показали 33 градуса тепла.

Фото: maglipogoda_kanal

В Дальнереченске столбики уличных градусников добрались до 29 градусов, сообщает портал «Маглипогода».

К слову, в соцсетях приморцы тоже делятся впечатлениями о синоптической обстановке.

«Дома жарко, сбросил всю одежду», — с юмором написал житель Арсеньева.
«Очень тепло, но ощущается осень», — отметила женщина из Спасска-Дальнего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край придет непогода в ближайшее время.

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