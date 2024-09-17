«Одно мгновение и стал убийцей»: выяснены подробности смертельного ДТП в Приморье

Posted 17 сентября, 06:13
Published 17 сентября, 06:13
Modified 17 сентября, 06:15
Updated 17 сентября, 06:15
В Спасском районе случилось смертельное лобовое ДТП. В telegram-канале полиции появились подробности жуткого инцидента на федеральной трассе.
Предварительно установлено, что водитель Subaru Impreza, двигаясь со стороны Хабаровска, выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda Fit.
В результате аварии рулевая «Фита» и ее пассажир погибли. Виновника происшествия госпитализировали в медучреждение.
Важно отметить, что выживший участник ДТП не имеет автоправ. Также правоохранители установили, что машины столкнулись на сухом асфальте.
«Данный участок дороги очагом аварийности не является», — подчеркнули в пресс-службе МВД.
Приморцы шокированы последствиями страшного инцидента на дороге.
«В чем проблема получить права и только потом садиться за руль? Ты же в ответе не только за себя, но и за других людей»;
«Одно мгновение и человек совершил убийство двоих людей. Кошмар»;
«Ему еще жить с этим как-то надо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария стала причиной заторов на дорогах Владивостока.