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Posted 17 сентября, 06:13

Published 17 сентября, 06:13

Modified 17 сентября, 06:15

Updated 17 сентября, 06:15

«Одно мгновение и стал убийцей»: выяснены подробности смертельного ДТП в Приморье

«Одно мгновение и стал убийцей»: выяснены подробности смертельного ДТП в Приморье

17 сентября 2024, 06:13
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Приморском крае. Рулевой без прав стал виновником чудовищного столкновения.

В Спасском районе случилось смертельное лобовое ДТП. В telegram-канале полиции появились подробности жуткого инцидента на федеральной трассе.

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Предварительно установлено, что водитель Subaru Impreza, двигаясь со стороны Хабаровска, выехал на противоположную полосу, где столкнулся с Honda Fit.

В результате аварии рулевая «Фита» и ее пассажир погибли. Виновника происшествия госпитализировали в медучреждение.

Важно отметить, что выживший участник ДТП не имеет автоправ. Также правоохранители установили, что машины столкнулись на сухом асфальте.

«Данный участок дороги очагом аварийности не является», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Приморцы шокированы последствиями страшного инцидента на дороге.

«В чем проблема получить права и только потом садиться за руль? Ты же в ответе не только за себя, но и за других людей»;
«Одно мгновение и человек совершил убийство двоих людей. Кошмар»;
«Ему еще жить с этим как-то надо».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что массовая авария стала причиной заторов на дорогах Владивостока.

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