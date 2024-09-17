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Posted 17 сентября, 05:58

Published 17 сентября, 05:58

Modified 17 сентября, 06:02

Updated 17 сентября, 06:02

Подали аварийный сигнал: вертолет пропал на Дальнем Востоке

Подали аварийный сигнал: вертолет пропал на Дальнем Востоке

17 сентября 2024, 05:58
Фото: 1MI
Сюжет
Вертолет
Воздушное судно исчезло в труднодоступной местности Дальнего Востока. Сигнал бедствия зафиксирован в Амурской области.

В Амурской области пропал вертолет золотодобывающей компании «Хэргу», сообщает издание ТАСС. Воздушное судно Robinson R66, предположительно, находится в районе болот.

Выяснено, что на борту вертолета находились три человека, — пилот и два пассажира. Сигнал аварийного маяка зафиксирован в промежутке с 19:00 по 20:30 в труднодоступной местности около Кировского и Берегового.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае. Два человека потерпели крушение на Bristell RGRA-5500G, двигаясь по маршруту из Сахалинской области.

Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото
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