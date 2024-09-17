Подали аварийный сигнал: вертолет пропал на Дальнем Востоке

Posted 17 сентября, 05:58
Published 17 сентября, 05:58
Modified 17 сентября, 06:02
Updated 17 сентября, 06:02
В Амурской области пропал вертолет золотодобывающей компании «Хэргу», сообщает издание ТАСС. Воздушное судно Robinson R66, предположительно, находится в районе болот.
Выяснено, что на борту вертолета находились три человека, — пилот и два пассажира. Сигнал аварийного маяка зафиксирован в промежутке с 19:00 по 20:30 в труднодоступной местности около Кировского и Берегового.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае. Два человека потерпели крушение на Bristell RGRA-5500G, двигаясь по маршруту из Сахалинской области.