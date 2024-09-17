«Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность»: чего избегать и бояться?

В своих предсказаниях астролог всегда подчеркивал, что радиационная опасность может угрожать Владивостоку и Приморью. Он отмечает, что невозможно точно определить степень этой угрозы, хотя история показывает, что серьезные аварии в Чажме и Фукусиме все же не привели к заражению: