vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 02:09

Published 17 сентября, 02:09

Modified 17 сентября, 02:11

Updated 17 сентября, 02:11

Астролог рассказал о радиационной опасности в Приморье

«Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность»: чего избегать и бояться?

17 сентября 2024, 02:09
Фото: Изображение Midjourney

Астролог рассказал о радиационной опасности в Приморье

Сюжет
Радиация
Астролог из Приморья Александр Ремпель рассказал о том, стоит ли бояться радиационной опасности в Приморье. При этом один из фактов налицо — по соседству есть города, в которых радиация — реальная угроза.

Известный приморский астролог Александр Ремпель рассказал о том, как сделанный тридцать лет назад прогноз перепугал жителей края. Сейчас Ремпель отмечает, что Приморье расположено рядом сразу с несколькими постоянными угрозами. Проживание вблизи ядерных держав не добавляет спокойствия многим жителям края. Кроме того, риск радиационного загрязнения всегда будет актуален для Приморья.

В своих предсказаниях астролог всегда подчеркивал, что радиационная опасность может угрожать Владивостоку и Приморью. Он отмечает, что невозможно точно определить степень этой угрозы, хотя история показывает, что серьезные аварии в Чажме и Фукусиме все же не привели к заражению:

«Конечно, я всегда в своих прогнозах говорил, что Владивостоку и Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность, другое дело, что в гороскопе невозможно увидеть размер этой опасности — на сколько повысится фон, видно, что просто есть угроза. И история это подтверждает — аварии в Чажме и Фукусиме не повлекли за собой заражения, но угроза такая существовала», — вспоминает Александр.

Бежать куда-то из города не нужно: в целом здесь безопасно. Хотя о некоторых городах по соседству, вроде той же Фукусимы, такого уже не скажешь.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, стоит ли бояться цунами во Владивостоке.

Цунами, землетрясение или метеорит? — чего стоит бояться жителям Приморского края?
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда бежать из Владивостока: астролог дал прогноз для города на ближайшие годыДальше только хуже: дожди и понижение температур ожидаются в ПриморьеСильный дождь ударит уже через несколько часов — предупреждение мэрии Владивостока
#Новости#Общество#Владивосток#Южная Корея#Катастрофа#Конфликт#Приморский край#Северная Корея#Фукусима#Радиация#Приморье#Астрология#Прогноз
Подпишитесь
Популярное