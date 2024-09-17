«Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность»: чего избегать и бояться?

Posted 17 сентября, 02:09
Published 17 сентября, 02:09
Modified 17 сентября, 02:11
Updated 17 сентября, 02:11
Известный приморский астролог Александр Ремпель рассказал о том, как сделанный тридцать лет назад прогноз перепугал жителей края. Сейчас Ремпель отмечает, что Приморье расположено рядом сразу с несколькими постоянными угрозами. Проживание вблизи ядерных держав не добавляет спокойствия многим жителям края. Кроме того, риск радиационного загрязнения всегда будет актуален для Приморья.
В своих предсказаниях астролог всегда подчеркивал, что радиационная опасность может угрожать Владивостоку и Приморью. Он отмечает, что невозможно точно определить степень этой угрозы, хотя история показывает, что серьезные аварии в Чажме и Фукусиме все же не привели к заражению:
«Конечно, я всегда в своих прогнозах говорил, что Владивостоку и Приморью всегда будет угрожать радиационная опасность, другое дело, что в гороскопе невозможно увидеть размер этой опасности — на сколько повысится фон, видно, что просто есть угроза. И история это подтверждает — аварии в Чажме и Фукусиме не повлекли за собой заражения, но угроза такая существовала», — вспоминает Александр.
Бежать куда-то из города не нужно: в целом здесь безопасно. Хотя о некоторых городах по соседству, вроде той же Фукусимы, такого уже не скажешь.
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