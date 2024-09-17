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Posted 17 сентября, 07:37

Published 17 сентября, 07:37

Modified 17 сентября, 07:39

Updated 17 сентября, 07:39

Самый разрушительный за 75 лет: супертайфун ударил по Китаю — проводили эвакуацию

Самый разрушительный за 75 лет: супертайфун ударил по Китаю — проводили эвакуацию

17 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Сотни тысяч людей пришлось эвакуировать из-за мощного тайфуна «Бебинка», который оказался самым разрушительным для Шанхая за последние 75 лет.

Мощный тайфун «Бебинка» ударил по восточному побережью Китая. Он достиг Шанхая и оказался сильнейшим за последние 75 лет.

Центральное метеорологическое управление Китая сообщает, что в момент, когда циклон приблизился к побережью, скорость ветра в его центре достигала 42 м/с. Первый удар стихии пришелся на район Пудун в Шанхае.

В аэропортах отменили рейсы, в городе остановили движение по скоростным магистралям, а также приостановили работу паромов.

Видео: The weather channel.

Более 400 тысяч человек эвакуировали. Те, кто решил остаться в своих домах, должны были не выходить наружу, но некоторых людей шторм застал на улице, они хватались за все, за что могли, пока вокруг валились деревья.

Всего в Шанхае проживает примерно 25 миллионов человек, и тайфуны там проходят редко.

По мере продвижения к центру континента, тайфун ослабевал. Тем не менее в регионе ожидалось до 300 миллиметров осадков.

С последствиями стихии в Китае борются 2500 аварийно-спасательных бригад, всего более 56 тысяч человек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какими были последствия супер-тайфуна «Яги» в Азии.

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