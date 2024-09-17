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Posted 17 сентября, 08:29

Published 17 сентября, 08:29

Modified 17 сентября, 08:29

Updated 17 сентября, 08:29

Серийный вор ограбил жителей Владивостока на 4,5 млн рублей

Серийный вор ограбил жителей Владивостока на 4,5 млн рублей

17 сентября 2024, 08:29
Фото: @vmfareast
Во Владивостоке завершился судебный процесс над мужчиной, который в течение девяти месяцев совершал кражи из гаражей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

С мая 2022 года по январь 2023 года злоумышленник совершил 20 краж из гаражей, расположенных в разных районах Владивостока. В качестве «выносимых ценностей» преступник выбирал покрышки, инструменты, велосипеды и другие предметы, которые, по его мнению, могли быть выгодно проданы.

Правоохранительные органы начали расследование после многочисленных обращений пострадавших. В результате оперативных мероприятий удалось установить личность преступника и задержать его. В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии старого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации невозмещенного вреда на сумму более 3,6 миллиона рублей.

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