Серийный вор ограбил жителей Владивостока на 4,5 млн рублей

Posted 17 сентября, 08:29
Published 17 сентября, 08:29
Modified 17 сентября, 08:29
Updated 17 сентября, 08:29
С мая 2022 года по январь 2023 года злоумышленник совершил 20 краж из гаражей, расположенных в разных районах Владивостока. В качестве «выносимых ценностей» преступник выбирал покрышки, инструменты, велосипеды и другие предметы, которые, по его мнению, могли быть выгодно проданы.
Правоохранительные органы начали расследование после многочисленных обращений пострадавших. В результате оперативных мероприятий удалось установить личность преступника и задержать его. В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии старого режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации невозмещенного вреда на сумму более 3,6 миллиона рублей.