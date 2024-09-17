Серийный вор ограбил жителей Владивостока на 4,5 млн рублей

С мая 2022 года по январь 2023 года злоумышленник совершил 20 краж из гаражей, расположенных в разных районах Владивостока. В качестве «выносимых ценностей» преступник выбирал покрышки, инструменты, велосипеды и другие предметы, которые, по его мнению, могли быть выгодно проданы.