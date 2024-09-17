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Posted 17 сентября, 04:00

Published 17 сентября, 04:00

Modified 9 октября, 23:53

Updated 9 октября, 23:53

СОГАЗ расширяет присутствие в Крыму и в новых регионах РФ

СОГАЗ расширяет присутствие в Крыму и в новых регионах РФ

17 сентября 2024, 04:00
Фото: АО «СОГАЗ»
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749. erid: LjN8KAMBf
Страховая группа «СОГАЗ» последовательно развивает бизнес в Крыму, городе федерального значения Севастополе и в новых регионах Российской Федерации.

В настоящее время «СОГАЗ» активно осуществляет страхование имущественных интересов и ответственности юридических лиц, включая обязательные виды: страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков (ОСГОП).

До конца года запланировано открытие филиала АО «СОГАЗ» в Симферополе, что позволит компании продолжать наращивать присутствие и осуществлять страхование физических лиц.

СОГАЗ видит стратегической целью развитие ключевых бизнес-направлений, включая добровольное медицинское страхование, и предоставление клиентам надежной страховой защиты на всей территории России.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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