Стихия разбушевалась: 3 тайфуна вышли из Тихого океана — что ждет Приморье?

Повлияют ли тайфуны на погоду в Приморском крае?

Сюжет Тайфун

Пока один шторм теряет силу, второй вихрь успел зародиться в океане. Более того, новая тропическая депрессия уже не подходе. Отразятся ли они на погодной обстановке в Приморском крае? — узнаете в материале «Восток-Медиа».