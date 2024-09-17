Стихия разбушевалась: 3 тайфуна вышли из Тихого океана — что ждет Приморье?

Posted 17 сентября, 05:02
Published 17 сентября, 05:02
Modified 17 сентября, 05:04
Updated 17 сентября, 05:04
Несмотря на то, что осень уже начала «хозяйничать» в регионе, тайфунная деятельность в Тихом океане продолжается, сообщает «Примгидромет». В минувшее воскресенье зародился тропический шторм PULASAN, который совсем скоро нанесет удар по Китаю.
Также синоптики рассказали о судьбе BEBINCA. Этот вихрь, принесший немало бед в Поднебесную, сейчас заполняется над восточными провинциями государства.
Важно отметить, еще одна тропическая депрессия замечена в районе Филиппин. По расчетам специалистов, она окажется у восточного побережья Вьетнама к концу недели.
«Данные вихри не окажут влияния на погоду Приморского края. Гребень континентального антициклона, усиливающийся над югом Дальнего Востока, не позволит им подняться в умеренные широты и выйти в Японское море», — подчеркнули в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сказал астролог о природных катаклизмах в Приморском крае.