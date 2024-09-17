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Posted 17 сентября, 05:02

Published 17 сентября, 05:02

Modified 17 сентября, 05:04

Updated 17 сентября, 05:04

Повлияют ли тайфуны на погоду в Приморском крае?

Стихия разбушевалась: 3 тайфуна вышли из Тихого океана — что ждет Приморье?

17 сентября 2024, 05:02
Фото: 1MI

Повлияют ли тайфуны на погоду в Приморском крае?

Сюжет
Тайфун
Пока один шторм теряет силу, второй вихрь успел зародиться в океане. Более того, новая тропическая депрессия уже не подходе. Отразятся ли они на погодной обстановке в Приморском крае? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Несмотря на то, что осень уже начала «хозяйничать» в регионе, тайфунная деятельность в Тихом океане продолжается, сообщает «Примгидромет». В минувшее воскресенье зародился тропический шторм PULASAN, который совсем скоро нанесет удар по Китаю.

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Также синоптики рассказали о судьбе BEBINCA. Этот вихрь, принесший немало бед в Поднебесную, сейчас заполняется над восточными провинциями государства.

Важно отметить, еще одна тропическая депрессия замечена в районе Филиппин. По расчетам специалистов, она окажется у восточного побережья Вьетнама к концу недели.

«Данные вихри не окажут влияния на погоду Приморского края. Гребень континентального антициклона, усиливающийся над югом Дальнего Востока, не позволит им подняться в умеренные широты и выйти в Японское море», — подчеркнули в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сказал астролог о природных катаклизмах в Приморском крае.

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