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Posted 17 сентября, 04:42

Published 17 сентября, 04:42

Modified 17 сентября, 05:44

Updated 17 сентября, 05:44

Таксистом, который сбил девушку во Владивостоке, заинтересовалась прокуратура

Таксистом, который сбил девушку во Владивостоке, заинтересовалась прокуратура

17 сентября 2024, 04:42
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
В аварии на Волгоградской во Владивостоке пострадала девушка-пешеход, ее сбил водитель такси. Прокуратура начала проверку.

Прокуратура Владивостока начала выяснять обстоятельств аварии, в которой пострадала девушка-пешеход.

Рано утром 17 сентября 2024 года на улице Волгоградской во остоке мужчина за рулем Toyota Corolla Axio сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали для проведения обследования и оказания помощи.

Наличие алкоголя в крови водителя исключено.

Ведомство проводит проверку соблюдения законов о миграции, специалисты начали административное расследование по факту случившегося.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, из-за которой целая улица стояла «колом» во Владивостоке.

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