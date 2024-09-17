Таксистом, который сбил девушку во Владивостоке, заинтересовалась прокуратура

Posted 17 сентября, 04:42
Published 17 сентября, 04:42
Modified 17 сентября, 05:44
Updated 17 сентября, 05:44
Прокуратура Владивостока начала выяснять обстоятельств аварии, в которой пострадала девушка-пешеход.
Рано утром 17 сентября 2024 года на улице Волгоградской во остоке мужчина за рулем Toyota Corolla Axio сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали для проведения обследования и оказания помощи.
Наличие алкоголя в крови водителя исключено.
Ведомство проводит проверку соблюдения законов о миграции, специалисты начали административное расследование по факту случившегося.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, из-за которой целая улица стояла «колом» во Владивостоке.