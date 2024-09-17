Третья мировая война и ядерная угроза: что ждет Приморье в ближайшее время?

Человечество с переживаниями наблюдает за обстановкой в мире. Ведь, по мнению многих, упоминания о третьей мировой войне стали звучать чаще на сегодняшний день. Приморцы не беспочвенно волнуются за свою безопасность, — в соседском государстве, благодаря Америке, могут появиться ядерные установки. Однако, по словам популярного астролога Александра Ремпеля, местному населению не стоит бояться потенциальных глобальных проблем.