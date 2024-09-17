Третья мировая война и ядерная угроза: что ждет Приморье в ближайшее время?

Posted 17 сентября, 01:20
Published 17 сентября, 01:20
Modified 17 сентября, 01:22
Updated 17 сентября, 01:22
Человечество с переживаниями наблюдает за обстановкой в мире. Ведь, по мнению многих, упоминания о третьей мировой войне стали звучать чаще на сегодняшний день. Приморцы не беспочвенно волнуются за свою безопасность, — в соседском государстве, благодаря Америке, могут появиться ядерные установки. Однако, по словам популярного астролога Александра Ремпеля, местному населению не стоит бояться потенциальных глобальных проблем.
Эксперт отметил, что ни третья мировая война, ни ядерная угроза не страшны Приморскому краю. Поэтому жителям региона не стоит искать убежища в других уголках Земли.
Ранее корреспондент «Восток-Медиа» пообщался с астрологом Александром Ремпелем о безопасности Приморья.