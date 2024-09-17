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Posted 17 сентября, 00:46

Published 17 сентября, 00:46

Modified 17 сентября, 00:48

Updated 17 сентября, 00:48

Угрожают ли Приморью природные катаклизмы?

Цунами, землетрясение или метеорит? — чего стоит бояться жителям Приморского края?

17 сентября 2024, 00:46
Фото: Изображение Midjourney

Угрожают ли Приморью природные катаклизмы?

Сюжет
Тайфун
Порой матушка природа преподносит страшные испытания для человечества. Грозят ли глобальные катастрофы жителям Приморья? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Порой природа устраивает нешуточные испытания для жителей Земли. Буквально на прошлой неделе разрушительный тайфун унес 59 человеческих жизней и нанес удар по инфраструктуре азиатских стран. В разных уголках планеты происходят страшные события, которые нередко связаны с бушующими стихиями.

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Однако, по словам известного астролога Александра Ремпеля, в Приморье не предвидится серьезных природных катаклизмов. Еще в 90-х годах эксперт составил прогноз, который актуален для региона по сей день.

Краевой столице не страшны такие катастрофы, как землетрясения, метеориты или цунами. Ничего подобного на территории Владивостока не произойдет, отметил Александр Ремпель.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало полное интервью с именитым астрологом.

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