vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 12:51

Published 17 сентября, 12:51

Modified 17 сентября, 12:53

Updated 17 сентября, 12:53

В Улан-Удэ успешно стартовал новый отопительный сезон

В Улан-Удэ успешно стартовал новый отопительный сезон

17 сентября 2024, 12:51
Фото: ПАО «ТГК-14»
Накануне, 16 сентября, в столице Бурятии стартовал новый отопительный сезон 2024/2025. Распоряжение о его начале подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Как сообщили в мэрии, на данный момент согласно графику к отоплению подключили 151 дом.

Подключение города к отоплению, как всегда будет происходить постепенно. Первыми тепло начинают получать социальные объекты: школы, детсады, учреждения здравоохранения и культуры. Подключение жилого фонда столицы к системе централизованного теплоснабжения будет осуществляться постепенно, по графику, утверждённому городской администрацией. Этот график опубликован и на сайте ПАО «ТГК-14». Жилые дома начнут отапливать в течение десяти дней, юридические лица подключаются по заявлению. Это необходимо для обеспечения плавного набора нагрузки оборудования Улан-Удэнских ТЭЦ, котельных, подкачивающих насосных станций, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима.

Теплом потребителей на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня обеспечивают три котла и два генератора с нагрузкой 80 МВт, параметры теплоносителя соответствуют заданным графикам. Котельные города также приступили к подключению потребителей столицы Бурятии.

Энергетики обращают внимание потребителей на то, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управляющие компании и ТСЖ. Все ответственные организации Улан-Удэ заранее оповещены о запуске отопления. За летний период он должны были подготовить дома к приему тепла, получить паспорт готовности, а сейчас, в соответствии с графиком, открыть запорную арматуру на вводе в жилой дом. Непосредственное подключение жилых домов к теплу осуществляет управляющая компания или ТСЖ, так как именно они отвечают за подачу тепла в квартиры потребителей.

#Бурятия#Республика Бурятия
Подпишитесь
Популярное