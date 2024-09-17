В Улан-Удэ успешно стартовал новый отопительный сезон

Posted 17 сентября, 12:51
Published 17 сентября, 12:51
Modified 17 сентября, 12:53
Updated 17 сентября, 12:53
Подключение города к отоплению, как всегда будет происходить постепенно. Первыми тепло начинают получать социальные объекты: школы, детсады, учреждения здравоохранения и культуры. Подключение жилого фонда столицы к системе централизованного теплоснабжения будет осуществляться постепенно, по графику, утверждённому городской администрацией. Этот график опубликован и на сайте ПАО «ТГК-14». Жилые дома начнут отапливать в течение десяти дней, юридические лица подключаются по заявлению. Это необходимо для обеспечения плавного набора нагрузки оборудования Улан-Удэнских ТЭЦ, котельных, подкачивающих насосных станций, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима.
Теплом потребителей на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 сегодня обеспечивают три котла и два генератора с нагрузкой 80 МВт, параметры теплоносителя соответствуют заданным графикам. Котельные города также приступили к подключению потребителей столицы Бурятии.
Энергетики обращают внимание потребителей на то, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управляющие компании и ТСЖ. Все ответственные организации Улан-Удэ заранее оповещены о запуске отопления. За летний период он должны были подготовить дома к приему тепла, получить паспорт готовности, а сейчас, в соответствии с графиком, открыть запорную арматуру на вводе в жилой дом. Непосредственное подключение жилых домов к теплу осуществляет управляющая компания или ТСЖ, так как именно они отвечают за подачу тепла в квартиры потребителей.