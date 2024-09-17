В Улан-Удэ успешно стартовал новый отопительный сезон

Энергетики обращают внимание потребителей на то, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управляющие компании и ТСЖ. Все ответственные организации Улан-Удэ заранее оповещены о запуске отопления. За летний период он должны были подготовить дома к приему тепла, получить паспорт готовности, а сейчас, в соответствии с графиком, открыть запорную арматуру на вводе в жилой дом. Непосредственное подключение жилых домов к теплу осуществляет управляющая компания или ТСЖ, так как именно они отвечают за подачу тепла в квартиры потребителей.