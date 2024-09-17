«Я за конкретные дела» — Демешин представил новый состав правительства региона

Вице-губернатор Сергей Кузнецов будет курировать деятельность комитета по внутренней политике правительства, комитета по делам молодежи и комитета по информационной политике и массовым коммуникациями правительства Хабаровского края. Вице-губернатор Артём Мельников возглавляет администрацию губернатора и правительства края, курирует исполнительные органы края и структурные подразделения администрации, в ведении которых находятся вопросы контрольно-надзорной, антикоррупционной деятельности, правовой, кадровой работы, госслужбы, работы с обращениями граждан и другие. Олег Игнатов продолжит возглавлять представительство правительства Хабаровского края при Правительстве РФ в должности вице-губернатора — руководителя представительства.