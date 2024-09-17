«Золотой отец»: Кому принадлежит пропавший вертолет Robinson?

Posted 17 сентября, 07:28
Published 17 сентября, 07:28
Modified 17 сентября, 07:30
Updated 17 сентября, 07:30
Известно, что поиски пропавшего судна начались после того, как в компании «Хэргу» зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. К поискам незамедлительно привлекли около двадцати человек и борт Ми-8.
По информации базы данных СПАРК-Интефакс, ООО «Хэргу» один из крупнейших игроков рынка ценных металлов в макрорегионе. В компании трудоустроено более трехсот человек, а доходы за 2023 год составили 2 719 999 000 рублей.
Бенефециаром компании является Араик Хачатрян, совладелец еще как минимум четырех региональных компаний, связанных с добычей золота. Ранее он был совладельцем ООО «Алгочанский рудник» и ООО «Росзолото».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Дальнем Востоке пропал вертолет.