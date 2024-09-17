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Posted 17 сентября, 07:28

Published 17 сентября, 07:28

Modified 17 сентября, 07:30

Updated 17 сентября, 07:30

«Золотой отец»: Кому принадлежит пропавший вертолет Robinson?

«Золотой отец»: Кому принадлежит пропавший вертолет Robinson?

17 сентября 2024, 07:28
Фото: 1MI
Воздушное судно, пропавшее в Амурской области, является штатным транспортом золотодобытчиков из компании «Хэргу». Журналисты «Восток-Медиа» выяснили кто является «отцом» золотодобывающей компании.

Известно, что поиски пропавшего судна начались после того, как в компании «Хэргу» зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. К поискам незамедлительно привлекли около двадцати человек и борт Ми-8.

По информации базы данных СПАРК-Интефакс, ООО «Хэргу» один из крупнейших игроков рынка ценных металлов в макрорегионе. В компании трудоустроено более трехсот человек, а доходы за 2023 год составили 2 719 999 000 рублей.

Бенефециаром компании является Араик Хачатрян, совладелец еще как минимум четырех региональных компаний, связанных с добычей золота. Ранее он был совладельцем ООО «Алгочанский рудник» и ООО «Росзолото».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Дальнем Востоке пропал вертолет.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Амурская область#Происшествия
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