Автомобильный кошмар: пробки парализовали движение во Владивостоке — фото

Важно отметить, водители нередко сами провоцируют столпотворения на дорогах Владивостока. Например, в пригороде вновь случилось ДТП. На сей раз участниками столкновения стали фура и малолитражка. В результате аварии легковушка оказалась на косогоре, а большегруз стоит на аварийках.