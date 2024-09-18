Автомобильный кошмар: пробки парализовали движение во Владивостоке — фото

Posted 18 сентября, 09:28
Published 18 сентября, 09:28
Modified 18 сентября, 09:36
Updated 18 сентября, 09:36
Столицу Приморья окутали дорожные заторы, сообщают новые медиа. В городе зафиксированы восьмибалльные пробки. Уставшие автомобилисты пытаются найти утешение в юморе прямо в приложении геоинформационной системы.
Важно отметить, водители нередко сами провоцируют столпотворения на дорогах Владивостока. Например, в пригороде вновь случилось ДТП. На сей раз участниками столкновения стали фура и малолитражка. В результате аварии легковушка оказалась на косогоре, а большегруз стоит на аварийках.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на аэропортовской трассе произошло ДТП при очень странных обстоятельствах.