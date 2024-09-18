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Posted 18 сентября, 09:28

Published 18 сентября, 09:28

Modified 18 сентября, 09:36

Updated 18 сентября, 09:36

Автомобильный кошмар: пробки парализовали движение во Владивостоке — фото

Автомобильный кошмар: пробки парализовали движение во Владивостоке — фото

18 сентября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пробки
Серьезный дорожный коллапс наблюдался во Владивостоке на улице Бархатной. Отчаянные водители от безвыходности начали развлекаться, простаивая в заторах.

Столицу Приморья окутали дорожные заторы, сообщают новые медиа. В городе зафиксированы восьмибалльные пробки. Уставшие автомобилисты пытаются найти утешение в юморе прямо в приложении геоинформационной системы.

Важно отметить, водители нередко сами провоцируют столпотворения на дорогах Владивостока. Например, в пригороде вновь случилось ДТП. На сей раз участниками столкновения стали фура и малолитражка. В результате аварии легковушка оказалась на косогоре, а большегруз стоит на аварийках.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на аэропортовской трассе произошло ДТП при очень странных обстоятельствах.

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