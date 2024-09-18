Ботинки и трость на дороге, виновник лицом в землю: жуткое ДТП случилось в Приморье

Posted 18 сентября, 03:34
Published 18 сентября, 03:34
Modified 18 сентября, 03:36
Updated 18 сентября, 03:36
В среду утром на трассе, ведущей к аэропорту Владивостока, случилось ДТП. Два автомобиля стояли по разным сторонам дороги, посреди проезжей части лежали ботинки, трость и груда осколков.
Виновника аварии задержали прямо на месте. По словам очевидцев, он вел себя очень агрессивно и нападал на людей. «Своим поведением будто намекал, что хочет, чтобы к нему применили физическую силу», считают свидетели.
В новых медиа появилась информация о том, что виновника ДТП задержали для дальнейшего расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном заторе, который перекрыл движение во Владивостоке.