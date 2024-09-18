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Posted 18 сентября, 03:34

Published 18 сентября, 03:34

Modified 18 сентября, 03:36

Updated 18 сентября, 03:36

Ботинки и трость на дороге, виновник лицом в землю: жуткое ДТП случилось в Приморье

Ботинки и трость на дороге, виновник лицом в землю: жуткое ДТП случилось в Приморье

18 сентября 2024, 03:34
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
ДТП случилось на аэропортовской трассе во Владивостоке. По словам очевидцев, виновник аварии вел себя агрессивно, его скрутили прямо на месте происшествия.

В среду утром на трассе, ведущей к аэропорту Владивостока, случилось ДТП. Два автомобиля стояли по разным сторонам дороги, посреди проезжей части лежали ботинки, трость и груда осколков.

Виновника аварии задержали прямо на месте. По словам очевидцев, он вел себя очень агрессивно и нападал на людей. «Своим поведением будто намекал, что хочет, чтобы к нему применили физическую силу», считают свидетели.

Видео: dpscontrol_125rus.

В новых медиа появилась информация о том, что виновника ДТП задержали для дальнейшего расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном заторе, который перекрыл движение во Владивостоке.

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