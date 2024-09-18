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Posted 18 сентября 2024, 00:38

Published 18 сентября 2024, 00:38

Modified 28 сентября 2024, 03:07

Updated 28 сентября 2024, 03:07

Чем Суйфэньхэ похожа на Версаль и Петергоф, узнают жители Владивостока

18 сентября 2024, 00:38

Жители Владивостока узнают всё о культуре города Суйфэньхэ

Сюжет
Туризм
Этот знакомый каждому приморцу город похож на Версаль, на Петергоф, это город музеев и художников. Угадали, о каком населённом пункте речь? Да о Суйфэньхэ же!

Вы удивлены? Вы не знали, что во всем знакомой «Суньке» бьёт ключом культурная жизнь, что у этого китайского приграничного города интересная история? Всего лишь одна лекция — она состоится 22 сентября в библиотеке № 1 (6+, улица Верхнепортовая, 76) — раскроет вам глаза и откроет, по мнению организаторов, для многих посещение этот город с новой неожиданной стороны.

Интересно, что рассказывать о культуре и истории Суйфэньхэ будет гость Владивостока — кандидат исторических наук, профессор кафедры регионоведения Невского института языка и культуры (Санкт-Петербург) Герман Дудченко.

В пресс-центра министерства культуры и архивного дела правительства Приморского края рассказали: «Для многих приморцев Суйфэньхэ — прежде всего город торговый, город для шоппинга и гастротуризма, город, из которого можно отправиться вглубь КНР. Но в ходе лекции слушателям откроется совершенно другой город. Суйфэньхэ достоин многих эпитетов, относящихся к миру искусства и ярких образов. Его смело можно называть городом музеев или городом художников. В нём имеются интересные скульптуры и даже дворцово-парковые комплексы, напоминающие Версаль и Петергоф».

Начало лекции «Мир искусства Суйфэньхэ» в 15 часов. Вход свободный.

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