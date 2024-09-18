Дамбу Центрального округа Комсомольска-на-Амуре сдадут до конца этого года

В министерстве строительства Хабаровского края напомнили, что дамба возводится в три этапа, работы на них ведутся одновременно. Подрядчиком является АО «Уральская энергетическая строительная компания». В 2023 году с этой компанией был заключен госконтракт на завершение работ на втором и третьем этапах строительства объекта.