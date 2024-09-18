Дамбу Центрального округа Комсомольска-на-Амуре сдадут до конца этого года

Posted 18 сентября, 06:51
Published 18 сентября, 06:51
Modified 18 сентября, 06:53
Updated 18 сентября, 06:53
В министерстве строительства Хабаровского края напомнили, что дамба возводится в три этапа, работы на них ведутся одновременно. Подрядчиком является АО «Уральская энергетическая строительная компания». В 2023 году с этой компанией был заключен госконтракт на завершение работ на втором и третьем этапах строительства объекта.
— У подрядчика есть понимание значимости этих социальных объектов. Перед ним поставлена задача нарастить людские и технические ресурсы для того, чтобы завершить работы в установленный срок. До конца 2024 года необходимо ввести в эксплуатацию второй этап дамбы, остальные — в 2025 году, — сказал министр строительства края Алексей Дубов.
Он отметил, что техническая готовность первого этапа гидротехнического сооружения, который защитит от наводнения поселки Менделеева и Победы, а также микрорайоны Парковый и Парус, составляет 58,6 процента. Второй этап дамбы призван защитить от водной стихии Центральный округ Комсомольска-на-Амуре. Ее техническая готовность — 79,4 процента. Готовности третьего этапа дамбы, которая защитит правый берег реки Силинки, составляет 46,9 процента.
Так, на первом этапе в микрорайоне Парус ведутся работы по бетонированию фундаментов и парапетов. На участках в пос. Победы и Менделеева выполняются железобетонные работы на канализационно-насосных станциях (КНС).
На втором этапе дамбы, по гребню которой проходит улица Дзержинского, ведутся работы по отсыпке тела дамбы, устройству подъездных дорог. На третьем этапе выполняется планировка откосов на КНС — 1А, укладка камня на КНС-3.
— Большая часть расходов на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре заложена в федеральном бюджете. В 2024 году на их возведение Росводресурсы выделили более 1 миллиарда рублей. Часть средств была добавлена также из краевого бюджета, — сказал Алексей Дубов.