Денис Буцаев: РЭФ-2024 объединил общество, государство и бизнес

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о сотрудничестве с Российским экологическим оператором в рамках Российского экологического форума. Он отметил, что Сбербанк поддерживает форум с самого начала его работы и стремится к долговременному сотрудничеству как с РЭО, так и с другими участниками отрасли, поскольку общей целью являются максимизация использования вторичных ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла — важной составляющей нового национального проекта «Экологическое благополучие».