Денис Буцаев: РЭФ-2024 объединил общество, государство и бизнес

Posted 18 сентября, 13:25
Published 18 сентября, 13:25
Modified 18 сентября, 13:25
Updated 18 сентября, 13:25
По словам Буцаева, РЭФ приобрел статус важной платформы для обсуждения вопросов отрасли обращения с отходами представителями различных секторов, включая государство, общественность и бизнес, пишет 56orb.ru. В этом году основными партнерами мероприятия стали такие крупные российские компании, как Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. Буцаев отметил, что в Российском экологическом операторе гордятся сотрудничеством с этими значимыми организациями, активно участвующими в решении вопросов охраны окружающей среды и продвижении концепции экономики замкнутого цикла в стране.
В рамках форума также запланированы отраслевые сессии, подготовленные партнерами.
Александр Пугин, генеральный директор ЭКОМАШГРУПП, отметил, что РЭФ выступает эффективной площадкой для конструктивного диалога между государством и бизнесом всех секторов сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, компания рада участвовать в таком значимом событии, задающем тенденции, которые будут актуальными на протяжении десятилетий.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о сотрудничестве с Российским экологическим оператором в рамках Российского экологического форума. Он отметил, что Сбербанк поддерживает форум с самого начала его работы и стремится к долговременному сотрудничеству как с РЭО, так и с другими участниками отрасли, поскольку общей целью являются максимизация использования вторичных ресурсов и переход к экономике замкнутого цикла — важной составляющей нового национального проекта «Экологическое благополучие».
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран отметил, что диалог бизнеса и экспертного сообщества с РЭО проходит конструктивно. Он добавил, что корпоративный сектор готов оказывать поддержку инициативам, направленным на формирование устойчивых алгоритмов вовлечения ТКО в хозяйственный оборот и экологизацию промышленности.
В этом году Российский экологический форум пройдет с 7 по 9 октября. Программа мероприятия включает молодежный день и деловую программу. Организаторами форума стали РЭО, Правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.