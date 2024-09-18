Дмитрий Демешин: Верю, что у новой администрации Комсомольска-на- Амуре все получится

Posted 18 сентября 2024, 04:34
Published 18 сентября 2024, 04:34
Modified 18 сентября 2024, 12:23
Updated 18 сентября 2024, 12:23
Глава региона поздравил Дмитрия Заплутаева с победой на выборах и пожелал новому мэру оправдать доверие комсомольчан.
– Я не знаю, кого поздравлять больше с избранием на должность мэра, но мне хотелось бы Дмитрию Александровичу пожелать, чтобы в конечном итоге оказалось, что поздравлять надо комсомольчан. Что вы оправдаете то доверие, которое вам оказали жители. Дмитрий Александрович, сегодня всю ответственность за город вы принимаете на себя. Вы должны стать достойным руководителем, ставящим во главу угла интересы Комсомольска-на-Амуре и его жителей, — напутствовал Дмитрий Демешин.
Глава региона напомнил, что Комсомольск-на-Амуре является городом президентского внимания. На недавней встрече с Дмитрием Демешиным Владимир Путин поддержал инициативу о подготовке к празднованию 100-летия города Юности, которое состоится в 2032 году.
– Но для того, чтобы мы уверенно новую программу создали и отпраздновали столетие города, конечно, нам нужно успешно завершить долгосрочный план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. И для этого нужно сделать многое, реализовать те мероприятия, которые зашиты в мастер-план. И это задача на ближайшие годы перед Дмитрием Александровичем и его командой, а мы будем в этом помогать, — подчеркнул Дмитрий Демешин
Губернатор также заявил, что правительство региона будет оказывать властям Комсомольска-на-Амуре поддержку, в том числе финансовую, в сопровождении проектов развития города.
— Комсомольчане верят в то, что город будет лучше, что он будет благополучнее. В Комсомольске-на-Амуре никогда не было легко. Это действительно так, но при этом при всем свободные, сильные, волевые люди заводчане, покорители тайги строили город, делали мир вокруг себя лучше. И сегодня мы верим, что у новой администрации все получится, — выразил уверенность Дмитрий Демешин.
В свою очередь глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сказал, что будет оправдывать доверие земляков делами. Основой для дальнейшей работы станет Атлас проблемных объектов, над которым он по поручению Дмитрия Демешина работал в прежней должности.
— Это то, что ждут от нас люди, и это задача номер один. Чтобы каждый житель видел в решении общих проблем свою личную проблему. Только тогда мы сможем совместными усилиями сделать наш город более благоустроенным, комфортным для жителей. Я благодарен Дмитрию Викторовичу за ту деятельную поддержку, которую нам оказывает правительство Хабаровского края. Я благодарен всем нашим руководителям предприятий, которые включились в эту работу, — заявил Дмитрий Заплутаев.
Глава города отметил, что одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед властями Комсомольска-на-Амуре, является подготовка к 100-летнему юбилею города.
– Дмитрий Викторович поставил задачу по подготовке к столетию города. И речь не о том, чтобы организовать помпезный праздник. Это большая кропотливая работа, в рамках которой мы должны сделать наш город привлекательным для жизни, с более развитой экономикой и инфраструктурой, — прокомментировал Дмитрий Заплутаев.
Напомним, что 6–8 сентября текущего года состоялись выборы главы Комсомольска-на-Амуре. Дмитрий Заплутаев одержал победу, набрав 43,77 процента голосов избирателей. Ранее Дмитрий Заплутаев работал руководителем управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре.