Дмитрий Демешин: Верю, что у новой администрации Комсомольска-на- Амуре все получится

В свою очередь глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сказал, что будет оправдывать доверие земляков делами. Основой для дальнейшей работы станет Атлас проблемных объектов, над которым он по поручению Дмитрия Демешина работал в прежней должности.