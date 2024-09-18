Дым на весь город и хлопки: мощный пожар на складе в Уссурийске — видео

В сети появилась информация о том, что происходит возгорание складов в городе Уссурийске на китайском рынке. По словам очевидцев, слышны звуки хлопков, предположительно в хранилищах пиротехники. В сети появилась информация о том, что что-то горит в районе Слобода в Уссурийске, по словам свидетеля.