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Posted 18 сентября, 05:55

Published 18 сентября, 05:55

Modified 18 сентября, 05:57

Updated 18 сентября, 05:57

Появилась информация о пожаре на Китайском рынке в Уссурийске

Дым на весь город и хлопки: мощный пожар на складе в Уссурийске — видео

18 сентября 2024, 05:55
Фото: ussur_mikh_kray

Появилась информация о пожаре на Китайском рынке в Уссурийске

Сюжет
Пожар
На китайском рынке в Уссурийске произошел пожар, о чем свидетельствуют хлопки. Предполагают, что горит склад пиротехники.

В сети появилась информация о том, что происходит возгорание складов в городе Уссурийске на китайском рынке. По словам очевидцев, слышны звуки хлопков, предположительно в хранилищах пиротехники. В сети появилась информация о том, что что-то горит в районе Слобода в Уссурийске, по словам свидетеля.

Видео: dpscontrol125rus.

Кадры с серьезным задымлением появились в новых медиа. Видео с огромными столами дыма присылают жители всех районов Уссурийска. Обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.

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