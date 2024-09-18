Грузовик горел и «хлопал» прямо на ходу: шокирующие кадры пожара в Уссурийске — видео

Posted 18 сентября, 06:05
Published 18 сентября, 06:05
Modified 18 сентября, 06:07
Updated 18 сентября, 06:07
Грузовой автомобиль загорелся во время движения в Уссурийске. Машина только выехала со склада, как вдруг загорелась ее задняя часть. При этом были слышны характерные звуки хлопков.
Сообщают, что пожар начался на складе китайского рынка в Уссурийске. Дым было видно по всему городу. Последние кадры с места шокируют: не исключено, что автомобиль загорелся при выезде из охваченного огнем складского помещения. Подробности уточняются. О пострадавших не сообщали.