Грузовик горел и «хлопал» прямо на ходу: шокирующие кадры пожара в Уссурийске — видео

Сообщают, что пожар начался на складе китайского рынка в Уссурийске. Дым было видно по всему городу. Последние кадры с места шокируют: не исключено, что автомобиль загорелся при выезде из охваченного огнем складского помещения. Подробности уточняются. О пострадавших не сообщали.