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Posted 18 сентября, 06:05

Published 18 сентября, 06:05

Modified 18 сентября, 06:07

Updated 18 сентября, 06:07

Появились новые кадры с места пожара в Уссурийске в Приморском крае

Грузовик горел и «хлопал» прямо на ходу: шокирующие кадры пожара в Уссурийске — видео

18 сентября 2024, 06:05
Фото: ussur_mikh_kray

Появились новые кадры с места пожара в Уссурийске в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В сети появился на ролик, на котором видно, как из складского помещения выезжает горящий грузовик. Большегруз «хлопал» прямо на ходу.

Грузовой автомобиль загорелся во время движения в Уссурийске. Машина только выехала со склада, как вдруг загорелась ее задняя часть. При этом были слышны характерные звуки хлопков.

Сообщают, что пожар начался на складе китайского рынка в Уссурийске. Дым было видно по всему городу. Последние кадры с места шокируют: не исключено, что автомобиль загорелся при выезде из охваченного огнем складского помещения. Подробности уточняются. О пострадавших не сообщали.

Видео: dpscontrol125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске в Приморском крае начался серьезный пожар.

Дым на весь город и хлопки: мощный пожар на складе в Уссурийске — видео
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