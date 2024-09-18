III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток» стартовал в Хабаровске

Мероприятия форума начались с выступления экспертов на профессиональном лектории «Центр туристских компетенций». С 12:00 начнут работать тематические площадки. Так, например, сегодня планируется обсудить итоги летнего сезона — 2024, взаимодействие регионального бизнеса с крупнейшими федеральными туроператорами, основные тенденции во въездном и выездном туризме, продвижения региональных туристических брендов и продуктов через маркетплейсы и экосистемы.