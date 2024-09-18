Картина дня в Приморье: жуткий пожар, заморозки и рыбный характер

Posted 18 сентября, 11:30
Published 18 сентября, 11:30
Modified 18 сентября, 11:30
Updated 18 сентября, 11:30
Серьезный пожар вспыхнул в Уссурийске
Днем в среду загорелись помещения складов на Китайском рынке в Уссурийске. По словам очевидцев, пламя перекинулось с автомобиля на строение. Огонь быстро распространился и занял площадь в 3 тысячи квадратных метров. Локализовать пламя удалось только через несколько часов.
Резкое похолодание и заморозки ожидаются в Приморье
Осень заявит о себе в Приморском крае: уже скоро придут первые заморозки. В ближайшие выходные ожидается падение температур.
Рыбные темы обсуждали в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке
В рамках ВЭФ, который прошел в начале сентября во Владивостоке, обсуждали перспективы развития рыбопромышленности в ДФО. Также важны были и гастрономические открытия, которые могли сделать для себя участники и гости Улицы Дальнего Востока.