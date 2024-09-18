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Posted 18 сентября, 11:30

Published 18 сентября, 11:30

Modified 18 сентября, 11:30

Updated 18 сентября, 11:30

Картина дня в Приморье: жуткий пожар, заморозки и рыбный характер

Картина дня в Приморье: жуткий пожар, заморозки и рыбный характер

18 сентября 2024, 11:30
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пожар
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Серьезный пожар вспыхнул в Уссурийске

Днем в среду загорелись помещения складов на Китайском рынке в Уссурийске. По словам очевидцев, пламя перекинулось с автомобиля на строение. Огонь быстро распространился и занял площадь в 3 тысячи квадратных метров. Локализовать пламя удалось только через несколько часов.

Дым на весь город и хлопки: мощный пожар на складе в Уссурийске — видео
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Пожарные МЧС России локализовали возгорание на складах в Уссурийске — видео
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Резкое похолодание и заморозки ожидаются в Приморье

Осень заявит о себе в Приморском крае: уже скоро придут первые заморозки. В ближайшие выходные ожидается падение температур.

Холода вот-вот ударят: -3°С ожидается в Приморье
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Рыбные темы обсуждали в рамках ВЭФ-2024 во Владивостоке

В рамках ВЭФ, который прошел в начале сентября во Владивостоке, обсуждали перспективы развития рыбопромышленности в ДФО. Также важны были и гастрономические открытия, которые могли сделать для себя участники и гости Улицы Дальнего Востока.

Рыба — наше всё: Восточный экономический форум показал «рыбный характер» Приморья
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#Новости#Пожар#Итоги
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