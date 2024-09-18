Медицинский туризм — перспективное направление для Сахалинской области

Posted 18 сентября, 03:29
Published 18 сентября, 03:29
Modified 18 сентября, 03:31
Updated 18 сентября, 03:31
III Всероссийский туристически форум «Открой Дальний Восток» может открыть новые перспективы для развития туризма в регионе в целом и в Сахалинской области в частности. В рамках деловой программы состоятся дискуссии, на которых — в том числе — речь пойдёт о том, готов ли островной регион принимать туристов, которых, например, интересует патриотическое направление или медицинское.
У медицинского туризма на Дальнем Востоке большие перспективы — ведь за последнее время здесь появились современные медицинские центры. Например, на Сахалине в новом медицинском корпусе заработала клиника «Медскан Сахалин», соответствующая международному уровню оказания медицинских услуг. Туристам из разных частей ДФО и не только может быть интересной возможность пройти в такос современном центре полное обследование и чек-ап.
— Важнейший элемент нашего общего будущего — здоровье. На Сахалин пришла компания, которая является одним из лидеров негосударственного здравоохранения в стране. Это стало толчком для развития медицины в регионе, — отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. — Теперь у нас есть возможности и развивать медицинский туризм, и всерьёз заняться вопросом получения Южно-Сахалинском статуса города-курорта.
Также большое внимание в дискуссиях на форуме будет уделено развитию в островном регионе промышленного и патриотического туризма. В частности, речь идёт о создании музея под открытым небом на острове Шумшу. Как это осуществить и как развивать патриотическое направление в отрасли, обсудят в рамках дискуссии «Патриотический туризм как новый тренд: принципы и перспективы».
Музей на Шумшу позволит сохранить память о Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года и рассказать о ней жителям России. О необходимости таких мероприятий говорит в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин.