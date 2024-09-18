Медицинский туризм — перспективное направление для Сахалинской области

Также большое внимание в дискуссиях на форуме будет уделено развитию в островном регионе промышленного и патриотического туризма. В частности, речь идёт о создании музея под открытым небом на острове Шумшу. Как это осуществить и как развивать патриотическое направление в отрасли, обсудят в рамках дискуссии «Патриотический туризм как новый тренд: принципы и перспективы».