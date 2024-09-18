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Posted 18 сентября, 04:53

Published 18 сентября, 04:53

Modified 18 сентября, 04:55

Updated 18 сентября, 04:55

«На севере +30°C»: теплая погода на пляжах радует жителей Приморского края

«На севере +30°C»: теплая погода на пляжах радует жителей Приморского края

18 сентября 2024, 04:53
Фото: Погода 25 регион
Сюжет
Погода
В новых медиа появился снимок идеального пляжа в Приморье. Однако пользователи предположили, что на райском побережье все не так радужно, как сообщает отдыхающий.

Фотографии, сделанные на море в Дальнереченском округе, восхитили некоторых подписчиков социальных сетей. Но некоторые приморцы скептически отнеслись к информации о погодной обстановке в данном муниципалитете.

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«Так это север, наверняка холодина», — написал комментатор.
«В Пластуне сегодня +27, а вчера было +30. И это север Приморья, а не северо-восток, как Дальнереченск», — отметила женщина.
«Отличный кадр, как и погода, и море», — восхищенно заявила подписчица.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается резкое похолодание до -3 градусов.

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