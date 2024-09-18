«На севере +30°C»: теплая погода на пляжах радует жителей Приморского края

Posted 18 сентября, 04:53
Published 18 сентября, 04:53
Modified 18 сентября, 04:55
Updated 18 сентября, 04:55
Фотографии, сделанные на море в Дальнереченском округе, восхитили некоторых подписчиков социальных сетей. Но некоторые приморцы скептически отнеслись к информации о погодной обстановке в данном муниципалитете.
«Так это север, наверняка холодина», — написал комментатор.
«В Пластуне сегодня +27, а вчера было +30. И это север Приморья, а не северо-восток, как Дальнереченск», — отметила женщина.
«Отличный кадр, как и погода, и море», — восхищенно заявила подписчица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидается резкое похолодание до -3 градусов.