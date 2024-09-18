«Не могла переступить через мать»: история трагичной первой любви Лизы из Приморья

Первая любовь — это невероятное чувство, которое врезается в память каждого человека на всю жизнь. Однако не всем удается встретить свою судьбу с первой попытки. После неудавшихся отношений люди залечивают душевные раны, затем окунаются с головой в новую любовную авантюру. Но, как гласит легендарная цитата из фильма про плохиша Аче и отличницу Баби: «И не важно, как сильно ты будешь пытаться почувствовать это снова. Ты больше никогда не поднимешься на три метра над уровнем неба».