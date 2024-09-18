«Не могла переступить через мать»: история трагичной первой любви Лизы из Приморья

Posted 18 сентября, 08:43
Published 18 сентября, 08:43
Modified 18 сентября, 08:48
Updated 18 сентября, 08:48
18 сентября люди в разных уголках мира отмечают неофициальный, но очень важный для многих праздник, — День первой любви. Сегодня общество вспоминает о самом незабываемом и романтичном чувстве, — первой влюбленности.
Елизавета из Артема поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» своей удивительной любовной историей, которая началась в младших классах. Женщина рассказала о том, как зарождалось совершенно новое чувство в сердечке маленькой девочки.
В четвертом классе шалопая Эдика посадили за одну парту с отличницей Лизой. Девочка с раздражением наблюдала за хулиганистым мальчишкой, который лишь ухмылялся над одноклассницей. Со временем между ними сложились взаимовыгодные отношения, — Эдик защищал Лизу от нападок детей, считавших ее «зубрилкой», а она, в свою очередь, помогала «партнеру» подтянуть школьные знания.
Спустя некоторое время девочка заметила, что сосед по парте умен и начитан, просто не хочет этого показывать для поддержания статуса главного плохиша в школе. А Эдик рассмотрел в однокласснице не только отличницу, но и интересную собеседницу. В результате «партнерства» дети стали настоящими друзьями.
Когда наступил подростковый возраст, их чувства переросли в нечто большее. Родственник Елизаветы заявил, что ее любовь с Эдуардом — это советский вариант фильма «Три метра над уровнем неба» (18+).
«Они были абсолютно разные, но вместе. Его боялась вся школа, а она была „ботаном“. Эти двое вместе и ремонт в школе делали на добровольной основе, и коней воровали, чтобы покататься. Вроде веселые и озорные, но в то же время правильные. Красивая пара. Была», — отметил мужчина.
Первая любовь нередко ассоциируется с грустным концом. К сожалению, «лавстори» Лизы и Эдика тоже закончилась весьма трагично.
Молодые люди успешно поступили в высшие учебные заведения, — она в мединститут, а он в морское училище. Многие думали, что свадьба не за горами. Но тут вмешались родители. Мама девушки была категорически против возлюбленного дочери, а родительница парня искренне не понимала, чем ее сын не угодил семье Лизы.
«Мама кричала, что Эдик станет уголовником. Она легла на порог и сказала, что если я выйду из дома, то все… Это будет означать, что я отказалась от семьи. Пришлось делать выбор, естественно в пользу семьи», — поведала с грустной улыбкой Елизавета.
После окончания университета девушка вышла замуж, родила ребенка и развелась. Было тяжело, но рядом были родители, которые помогали ей и ее дочери.
Эдуарда нет уже 20 лет. После разрыва отношений он женился, но вскоре подал на развод. Далее незаконная деятельность, тюрьма и смерть в самом рассвете сил.
«Наверное, мама была права, когда запретила нам встречаться. Но я благодарна ему за первую чудесную любовь. Он замечательным человеком был, но свернул не на ту дорогу», — добавила женщина.
Дочь Елизаветы рассказала, что ее мама бережно хранит воспоминания о школьной влюбленности.
«Мы искали какой-то документ и я заметила пакетик с письмами. Это были послания Эдуарда. В тот вечер перечитали их и мама рассказала историю отношений. Я рыдала, как сумасшедшая, но мама, как кремень, держалась, не давая волю эмоциям. Еще она каждый год ходит на его могилу. Мне кажется, что она никого так не любила, как этого мужчину», — со слезами на глазах поделилась девушка.
Первая любовь — это невероятное чувство, которое врезается в память каждого человека на всю жизнь. Однако не всем удается встретить свою судьбу с первой попытки. После неудавшихся отношений люди залечивают душевные раны, затем окунаются с головой в новую любовную авантюру. Но, как гласит легендарная цитата из фильма про плохиша Аче и отличницу Баби: «И не важно, как сильно ты будешь пытаться почувствовать это снова. Ты больше никогда не поднимешься на три метра над уровнем неба».
Елизавета, услышав эту фразу, ненадолго задумалась, после чего, слегка улыбнувшись, произнесла: «звучит правдиво».