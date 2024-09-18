Невероятно красивый пляж в Приморье до сих пор пользуется спросом у туристов — видео

Posted 17 сентября, 23:43
Published 17 сентября, 23:43
Modified 17 сентября, 23:45
Updated 17 сентября, 23:45
В регионе успешно продолжается пляжный отдых и неспроста! Синоптики обещают такую же летнюю жару, которая властвовала в Приморье минувшим днем.
Бухта Триозерье не баловала туристов теплой водой в течение лета, однако сейчас побережье радует отдыхающих комфортной водой для плавания, судя по кадрам.
Подписчик новых медиа также поделился видео, снятым под водой. На записи виднеются маленькие рыбки, которые делают местный пляж еще привлекательнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляже Триозерья случилась массовая драка, в обстоятельствах которой разбираются правоохранители.