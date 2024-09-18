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Posted 17 сентября, 23:43

Published 17 сентября, 23:43

Modified 17 сентября, 23:45

Updated 17 сентября, 23:45

Райский берег радует отдыхающих в Приморском крае

Невероятно красивый пляж в Приморье до сих пор пользуется спросом у туристов — видео

17 сентября 2024, 23:43
Фото: vostokmedia.com

Райский берег радует отдыхающих в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Бухта Триозерье принимает гостей по сей день в Приморском крае. Путешественники продолжают наслаждаться красотами побережья и купанием в кристально чистом море.

В регионе успешно продолжается пляжный отдых и неспроста! Синоптики обещают такую же летнюю жару, которая властвовала в Приморье минувшим днем.

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Бухта Триозерье не баловала туристов теплой водой в течение лета, однако сейчас побережье радует отдыхающих комфортной водой для плавания, судя по кадрам.

Видео: Погода 25 регион.

Подписчик новых медиа также поделился видео, снятым под водой. На записи виднеются маленькие рыбки, которые делают местный пляж еще привлекательнее.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляже Триозерья случилась массовая драка, в обстоятельствах которой разбираются правоохранители.

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