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Posted 18 сентября, 09:40

Published 18 сентября, 09:40

Modified 18 сентября, 09:42

Updated 18 сентября, 09:42

Огонь от горящего рынка в Уссурийске перекинулся на соседнее здание — видео

Огонь от горящего рынка в Уссурийске перекинулся на соседнее здание — видео

18 сентября 2024, 09:40
Фото: ussur_mikh_kray
Сюжет
Пожар
Пламя перешло с помещений складов рынка в Уссурийске на соседнее здание. По словам очевидцев, огонь бушует все сильнее.

Пожар продолжает бушевать на Китайском рынке в Уссурийске.

Несколько минут назад огонь распространился со склада на смежное здание. Это произошло из-за слишком мощного пламени, которое не утихает уже несколько часов.

Кадры с места происшествия появились в сети.

Видео: ussur_mikh_kray.

Пожарные борются с огнем, чтобы предотвратить его распространение на другие постройки. На месте работают спасатели, более десятка автоцистерн и автопоезд. Подробности уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в помещениях склада в Уссурийске.

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