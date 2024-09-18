Огонь от горящего рынка в Уссурийске перекинулся на соседнее здание — видео

Posted 18 сентября, 09:40
Published 18 сентября, 09:40
Modified 18 сентября, 09:42
Updated 18 сентября, 09:42
Пожар продолжает бушевать на Китайском рынке в Уссурийске.
Несколько минут назад огонь распространился со склада на смежное здание. Это произошло из-за слишком мощного пламени, которое не утихает уже несколько часов.
Кадры с места происшествия появились в сети.
Пожарные борются с огнем, чтобы предотвратить его распространение на другие постройки. На месте работают спасатели, более десятка автоцистерн и автопоезд. Подробности уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в помещениях склада в Уссурийске.