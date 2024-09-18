Почти потерял бампер и парализовал целую улицу: ДТП усугубило пробку во Владивостоке

Posted 18 сентября, 10:34
Published 18 сентября, 10:34
Modified 18 сентября, 10:36
Updated 18 сентября, 10:36
На Некрасовском путепроводе во Владивостоке собралась огромная пробка. Позже выяснилось, что ее усугубил один из автомобилистов.
Пострадавшее авто с помятым боком и отвалившимся бампером стояло в одной из полос. Других участников ДТП на месте не было: очевидцы предположили, что они скрылись после аварии. Подтверждения этой информации все же нет.
Есть ли пострадавшие в результате происшествия, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина «разулась» прямо на трассе во Владивостоке.