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Posted 18 сентября, 10:34

Published 18 сентября, 10:34

Modified 18 сентября, 10:36

Updated 18 сентября, 10:36

Автомобилист перегородил часть загруженной улицы во Владивостоке

Почти потерял бампер и парализовал целую улицу: ДТП усугубило пробку во Владивостоке

18 сентября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney

Автомобилист перегородил часть загруженной улицы во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Побитый и поломанный авто стоял у Некрасовского путепровода во Владивостоке, преграждая путь другим автомобилистам. По словам очевидцев, пробка только усугубилась.

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке собралась огромная пробка. Позже выяснилось, что ее усугубил один из автомобилистов.

Пострадавшее авто с помятым боком и отвалившимся бампером стояло в одной из полос. Других участников ДТП на месте не было: очевидцы предположили, что они скрылись после аварии. Подтверждения этой информации все же нет.

Фото: vostokmedia.com

Есть ли пострадавшие в результате происшествия, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машина «разулась» прямо на трассе во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробка#Приморский край#ДТП#Авария#Приморье#Происшествия#Некрасовский путепровод
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