Поступление без экзамена — реальность: в Артеме проходит Всероссийская олимпиада

Posted 18 сентября, 04:38
Published 18 сентября, 04:38
Modified 18 сентября, 04:40
Updated 18 сентября, 04:40
Ученики артемовских образовательных учреждений принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по образовательным предметам 2024 — 2025, сообщает пресс-служба городской администрации.
В первый день масштабной проверки знаний прошла олимпиада по мировой художественной культуре на платформе «Сириус.Курсы». 163 юных жителя Артема из школ №1, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 35, а также гимназии №1 и образовательного центра «Перспектива» приняли участие в данном мероприятии.
В сентябре и октябре пройдет школьный этап, который является первым в списке олимпиадных испытаний. После него начнется муниципальный, следом региональный. Постепенно задания будут становиться сложнее, а между ребятами атмосфера начнет накаляться. Затем лучшие участники со всей страны соберутся на финишном этапе, где и определятся самые подготовленные и талантливые дети.
Важно отметить, что ребята, занявшие призовые места, получат дипломы, которые позволят их обладателям поступить в лучшие ВУЗы Российской Федерации без экзаменов по соответствующему профилю. Такое право будет действовать четыре года.
Любой школьник может попробовать свои силы в интересном состязании. Необходимо сообщить о своем желании классному руководителю, учителю выбранного предмета или завучу школы.