Поступление без экзамена — реальность: в Артеме проходит Всероссийская олимпиада

В сентябре и октябре пройдет школьный этап, который является первым в списке олимпиадных испытаний. После него начнется муниципальный, следом региональный. Постепенно задания будут становиться сложнее, а между ребятами атмосфера начнет накаляться. Затем лучшие участники со всей страны соберутся на финишном этапе, где и определятся самые подготовленные и талантливые дети.