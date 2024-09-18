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Posted 18 сентября, 04:38

Published 18 сентября, 04:38

Modified 18 сентября, 04:40

Updated 18 сентября, 04:40

Поступление без экзамена — реальность: в Артеме проходит Всероссийская олимпиада

Поступление без экзамена — реальность: в Артеме проходит Всероссийская олимпиада

18 сентября 2024, 04:38
Фото: 1MI
Сюжет
Школа
В Артемовском округе стартовал первый этап Всероссийской олимпиады. Самые подготовленные школьники смогут поступить в лучшие ВУЗы страны без сдачи экзамена по профильному предмету.

Ученики артемовских образовательных учреждений принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по образовательным предметам 2024 — 2025, сообщает пресс-служба городской администрации.

В первый день масштабной проверки знаний прошла олимпиада по мировой художественной культуре на платформе «Сириус.Курсы». 163 юных жителя Артема из школ №1, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 35, а также гимназии №1 и образовательного центра «Перспектива» приняли участие в данном мероприятии.

В сентябре и октябре пройдет школьный этап, который является первым в списке олимпиадных испытаний. После него начнется муниципальный, следом региональный. Постепенно задания будут становиться сложнее, а между ребятами атмосфера начнет накаляться. Затем лучшие участники со всей страны соберутся на финишном этапе, где и определятся самые подготовленные и талантливые дети.

Важно отметить, что ребята, занявшие призовые места, получат дипломы, которые позволят их обладателям поступить в лучшие ВУЗы Российской Федерации без экзаменов по соответствующему профилю. Такое право будет действовать четыре года.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

Любой школьник может попробовать свои силы в интересном состязании. Необходимо сообщить о своем желании классному руководителю, учителю выбранного предмета или завучу школы.

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