Пожарные МЧС России локализовали возгорание на складах в Уссурийске — видео

Posted 18 сентября, 10:54
Published 18 сентября, 10:54
Modified 18 сентября, 10:56
Updated 18 сентября, 10:56
В среду днем случился пожар на улице Теремецкого в Уссурийске, где загорелись складские помещения. Огнеборцы прибыли на место всего за 5 минут после вызова.
По текущей информации, пожар удалось ограничить, прежде чем он распространился дальше. В начале возгорания пострадало 5 складов, где хранились различные товары, а затем огонь перекинулся на крышу трехэтажного административного здания, обрушились крыши двух складов. Общая площадь пожара составила около 3000 квадратных метров. Сотрудники МЧС России борются с огнем, пожару присвоили третий ранг. Пока нет информации о погибших или пострадавших.
Тушение пожара усложняется из-за наличия лакокрасочных жидкостей и небольших газовых баллонов, это делает ситуацию более опасной.
На месте происшествия задействовано 26 единиц пожарной техники, квадрокоптеры, 99 спасателей и пожарный поезд.