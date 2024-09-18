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Posted 18 сентября, 10:54

Published 18 сентября, 10:54

Modified 18 сентября, 10:56

Updated 18 сентября, 10:56

Пожарные МЧС России локализовали возгорание на складах в Уссурийске — видео

Пожарные МЧС России локализовали возгорание на складах в Уссурийске — видео

18 сентября 2024, 10:54
Фото: 1MI
Сюжет
Пожар
В результате оперативных действий пожарных МЧС России на улице Теремецкого в Уссурийске удалось локализовать крупный пожар, охвативший площадь около 3000 квадратных метров. Он привел к обрушению кровли двух складов.

В среду днем случился пожар на улице Теремецкого в Уссурийске, где загорелись складские помещения. Огнеборцы прибыли на место всего за 5 минут после вызова.

По текущей информации, пожар удалось ограничить, прежде чем он распространился дальше. В начале возгорания пострадало 5 складов, где хранились различные товары, а затем огонь перекинулся на крышу трехэтажного административного здания, обрушились крыши двух складов. Общая площадь пожара составила около 3000 квадратных метров. Сотрудники МЧС России борются с огнем, пожару присвоили третий ранг. Пока нет информации о погибших или пострадавших.

Видео: mchs_vdk.

Тушение пожара усложняется из-за наличия лакокрасочных жидкостей и небольших газовых баллонов, это делает ситуацию более опасной.

На месте происшествия задействовано 26 единиц пожарной техники, квадрокоптеры, 99 спасателей и пожарный поезд.

Видео: mchs_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный пожар в Уссурийске перекинулся на соседнее здание.

Огонь от горящего рынка в Уссурийске перекинулся на соседнее здание — видео
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