Пожарные МЧС России локализовали возгорание на складах в Уссурийске — видео

По текущей информации, пожар удалось ограничить, прежде чем он распространился дальше. В начале возгорания пострадало 5 складов, где хранились различные товары, а затем огонь перекинулся на крышу трехэтажного административного здания, обрушились крыши двух складов. Общая площадь пожара составила около 3000 квадратных метров. Сотрудники МЧС России борются с огнем, пожару присвоили третий ранг. Пока нет информации о погибших или пострадавших.