Приходи в сквер за другом: жители Владивостока могут найти себе животное по душе

Posted 18 сентября, 04:30
Published 18 сентября, 04:30
Modified 18 сентября, 04:32
Updated 18 сентября, 04:32
21 сентября в сквере на улице Адмирала Фокина, 23 состоится очередная городская выставка-раздача животных (0+).
Подопечные движения «Спасём жизнь» в рамках проекта «Животные города В», который поддерживает администрация Владивостока, будут ждать в сквере своих новых хозяев. Любящих, добрых, ласковых. Кошки, котята, щенки и собаки уже готовы стать домашними, быть верными друзьями, дарить любовь и нежность. Вы только дайте им шанс — и вам ответят сторицей. И неважно, породистый или нет хвостик вам приглянётся. Ведь не зря говорил поэт: «Ведь может быть тело дворняги, а сердце — чистейшей породы!».
Все животные, которые будут представлены на выставке-продаже, были найдены на улицах города или оставлены без присмотра своими бывшими владельцами.
— Все они имеют ветеринарное заключение о состоянии здоровья, взрослые животные — стерилизованы и привиты, кошки приучены к лотку, — подчеркнули в пресс-службе администрации Владивостока.
Также в пресс-службе напомнили, что взять питомца можно только после заключения договора, так что не забудьте паспорт. Даже если вы изначально собираетесь просто посмотреть на кошек-собак и, возможно, передать волонтёрам движения «Спасём жизнь» корм, пеленки, наполнитель для лотков, ветошь, игрушки для животных. Серьёзно, вдруг в одной из клеток на этот раз окажется именно ваш кот. Или собака.
На выставке никто не заскучает — на сцене, которая находится в сквере, выступит танцевальный коллектив бальных танцев «ТСК Альянс». Также для всех желающих будет проведен мастер-класс по бальным танцам.
Выставка работает с 10 до 18 часов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продолжается ремонт дорог после тайфунов.