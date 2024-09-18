Приходи в сквер за другом: жители Владивостока могут найти себе животное по душе

Также в пресс-службе напомнили, что взять питомца можно только после заключения договора, так что не забудьте паспорт. Даже если вы изначально собираетесь просто посмотреть на кошек-собак и, возможно, передать волонтёрам движения «Спасём жизнь» корм, пеленки, наполнитель для лотков, ветошь, игрушки для животных. Серьёзно, вдруг в одной из клеток на этот раз окажется именно ваш кот. Или собака.