Работы кипят: ТОСы преображают Артемовский округ

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Территориальное общественное самоуправление (ТОС) успешно реализует свою задумку в Артеме. Проект направлен на улучшение инфраструктуры муниципалитета. Совсем скоро преобразится одна из дорог в селе Кневичи. Более того, для увеличения комфорта горожан ремонт вершится и на придомовой территории.