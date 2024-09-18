Работы кипят: ТОСы преображают Артемовский округ

Posted 18 сентября, 02:51
Published 18 сентября, 02:51
Modified 18 сентября, 02:53
Updated 18 сентября, 02:53
ТОСы активно занимаются реализацией проектов в Артеме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В Кневичи кипят дорожные работы, — в территориальном управлении села обновляют асфальт, в частности придомовые участки около детской площадки на Авиационной между домами №11 и №12.
Ремонт реализуется благодаря проекту ТОС «Авиационная», успешно прошедшему отбор на конкурсной основе. Важно отметить, что данная программа одержала победу в региональном отборе грантов.
К слову, в краевом состязании отличились 15 проектов, которые разработали артемовские ТОСы и инициативные горожане. Каждому участнику предоставят до 1 500 000 рублей для воплощения идей в реальность.
Данный конкурс проводится при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Если вы хотите организовать ТОС, то можете обратиться в управление по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа по телефону: 4-35-54.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Артема могут принять участие в опросе научно-исследовательского центра и высказаться о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. Исследование продлится до пятнадцатого октября.