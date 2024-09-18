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Posted 18 сентября, 02:51

Published 18 сентября, 02:51

Modified 18 сентября, 02:53

Updated 18 сентября, 02:53

Работы кипят: ТОСы преображают Артемовский округ

Работы кипят: ТОСы преображают Артемовский округ

18 сентября 2024, 02:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Конкурс
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) успешно реализует свою задумку в Артеме. Проект направлен на улучшение инфраструктуры муниципалитета. Совсем скоро преобразится одна из дорог в селе Кневичи. Более того, для увеличения комфорта горожан ремонт вершится и на придомовой территории.

ТОСы активно занимаются реализацией проектов в Артеме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В Кневичи кипят дорожные работы, — в территориальном управлении села обновляют асфальт, в частности придомовые участки около детской площадки на Авиационной между домами №11 и №12.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

Ремонт реализуется благодаря проекту ТОС «Авиационная», успешно прошедшему отбор на конкурсной основе. Важно отметить, что данная программа одержала победу в региональном отборе грантов.

К слову, в краевом состязании отличились 15 проектов, которые разработали артемовские ТОСы и инициативные горожане. Каждому участнику предоставят до 1 500 000 рублей для воплощения идей в реальность.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

Данный конкурс проводится при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Если вы хотите организовать ТОС, то можете обратиться в управление по работе с общественностью администрации Артемовского городского округа по телефону: 4-35-54.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Артема могут принять участие в опросе научно-исследовательского центра и высказаться о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг. Исследование продлится до пятнадцатого октября.

Важно мнение каждого: удовлетворены ли жители Артема получением госуслуг?
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