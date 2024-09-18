Роботы-повара могут готовить более двухсот блюд за минуты и быстро мыть посуду

Продукты предварительно нарезаются и поставляются в индивидуальных упаковках. Роботы сами добавляют масло, жарят, пассеруют, загущают соусы и разливают готовые блюда по тарелкам. В общей сложности, такие роботы способны приготовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трех шеф-поваров. Мытье посуды также осуществляется полностью автоматически. В меню представлены блюда китайской и итальянской кухни.