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Posted 18 сентября, 08:11

Published 18 сентября, 08:11

Modified 18 сентября, 08:11

Updated 18 сентября, 08:11

Роботы-повара могут готовить более двухсот блюд за минуты и быстро мыть посуду

Роботы-повара могут готовить более двухсот блюд за минуты и быстро мыть посуду

18 сентября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney
Hestia Technology Limited, компания из Гонконга, ставит перед собой амбициозную цель изменить кулинарию с помощью полностью автоматизированной кухни, обслуживаемой роботами. Эти роботы способны как быстро готовить, так и оперативно мыть посуду.

Как передает newkhakasiya.online, автоматизированные системы этой компании могут самостоятельно выбирать и подготавливать необходимые ингредиенты для рецептов, готовить блюда и подавать их.

Продукты предварительно нарезаются и поставляются в индивидуальных упаковках. Роботы сами добавляют масло, жарят, пассеруют, загущают соусы и разливают готовые блюда по тарелкам. В общей сложности, такие роботы способны приготовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трех шеф-поваров. Мытье посуды также осуществляется полностью автоматически. В меню представлены блюда китайской и итальянской кухни.

Hestia Technology Limited ранее запатентовала технологию, которая позволяет роботам точно контролировать время приготовления, температуру и количество используемых ингредиентов. Это обеспечивает неизменно высокое качество блюд.

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