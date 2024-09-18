Роботы-повара могут готовить более двухсот блюд за минуты и быстро мыть посуду

Posted 18 сентября, 08:11
Published 18 сентября, 08:11
Modified 18 сентября, 08:11
Updated 18 сентября, 08:11
Как передает newkhakasiya.online, автоматизированные системы этой компании могут самостоятельно выбирать и подготавливать необходимые ингредиенты для рецептов, готовить блюда и подавать их.
Продукты предварительно нарезаются и поставляются в индивидуальных упаковках. Роботы сами добавляют масло, жарят, пассеруют, загущают соусы и разливают готовые блюда по тарелкам. В общей сложности, такие роботы способны приготовить до 60 блюд в час, что эквивалентно работе трех шеф-поваров. Мытье посуды также осуществляется полностью автоматически. В меню представлены блюда китайской и итальянской кухни.
Hestia Technology Limited ранее запатентовала технологию, которая позволяет роботам точно контролировать время приготовления, температуру и количество используемых ингредиентов. Это обеспечивает неизменно высокое качество блюд.