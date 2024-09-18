Рыба — наше всё: Восточный экономический форум показал «рыбный характер» Приморья

Posted 17 сентября, 23:00
Published 17 сентября, 23:00
Modified 17 сентября, 23:00
Updated 17 сентября, 23:00
С 3 по 6 сентября на острове Русский прошел девятый Восточный экономический форум, который можно назвать главным событием Азиатско-Тихоокеанского региона, привлекшим внимание делегаций из более 60 стран мира. В рамках форума были проведены панельные сессии и круглые столы на различные темы — от международной молодежной политики и построения многополярного мира до судостроения. На выставке Улица Дальнего Востока регионы показали свои особенности и достижения, а в рамках форума подписали десятки соглашений о реализации инвестпроектов.
Однако весь форум был пронизан рыбной темой, особую значимость которой для Приморья и всего ДФО подчеркивали все участники ВЭФ. Главная «рыбная» сессия прошла при участии главы Росрыболовства России Ильи Шестакова.
Глава ведомства отметил, что рыбная отрасль является одной из ключевых для приморских регионов, обеспечивающих около 80 процентов общероссийского вылова. Он рассказал о развитии рыбохозяйственного комплекса, от которого напрямую зависит улучшение уровня жизни населения в ряде субъектов.
Сейчас темпы роста отрасли опережают многие другие сферы экономики. Период подъема переживают и сопутствующие отрасли, например, судостроение. Отечественные верфи обеспечены заказами по строительству промысловых, научно-исследовательских, спасательных судов на годы вперед. На Дальний Восток привлекли больше 200 миллиардов рублей инвестиций.
«Сейчас новые объекты — это и суда-рефрижераторы, и портовая инфраструктура. Это все нам необходимо, чтобы рыба была качественной и доступной. В планах увеличить объем производства аквакультуры. У этого направления большой потенциал. Сейчас мы производим 400 тысяч тонн, к 2030 году планируем выпускать 600 тысяч тонн», — заявил Илья Шестаков.
Илья Шестаков подчеркнул также, что механизм инвестквот позволил привлечь в целом в страну 270 миллиардов рублей, из них на Дальний Восток — чуть более 200 миллиардов. Эти средства — не только вложения в строительство заводов и судов, но и развитие сопутствующих отраслей, вклад в социально-экономическое развитие региона.
Эксперты говорят — при относительно небольшой доле занятых в отрасли, около двух процентов от всего количества в экономике прибрежных регионов ДФО, экономическая отдача в разы превышает этот показатель. По доле выручки в региональной экономике — в 2,5 раза, по доле налогов — в 5 раз.
А инвестиции рыбопромышленников создают рабочие места, которые необходимо обеспечить кадрами. Именно поэтому одной из мер поддержки государства стала возможность получения целевого профильного высшего образования за счет бюджета, которую ввели в этом году. Эксперты заявили, что этот механизм необходимо распространить и на среднее профессиональное образование.
А для закрепления кадров на территории президент АСРФ Алексей Осинцев предложил увеличить возраст, при котором останется доступной Дальневосточная ипотека — с 35 до 44 лет. Сегодня это средний возраст занятых в рыбной отрасли. Он отметил, что такая инициатива обсуждается в правительстве Приморского края.
Внимание тысяч жителей и гостей Владивостока привлекла традиционная выставка ВЭФ — Улица Дальнего Востока, которая в этом году была богата рыбной тематикой. Здесь можно было найти сувенирную продукцию, ювелирные изделия на морскую тему, приобрести морские деликатесы и отведать необычные блюда из дальневосточных морепродуктов. А архитекторы даже вложили морские образы в эскизы будущих объектов круглогодичного морского курорта, который будет строиться в Хасанском округе.
«Если вот такие комплексы построят в Хасанском округе, как показано на макете, э то будет действительно что-то интересное, много туристов будет ездить туда на отдых, и не только из Приморья, но и со всей страны и иностранцы», — отметил «Восток-Медиа» посетитель павильона Приморского края Евгений.
Центральным местом выставки стал Рыбный рынок, богатый гастрономическими открытиями местных поваров. Здесь можно было отведать рыбу, морепродукты и морские деликатесы, приготовленные по разным, иногда самым необычным и непривычным для дальневосточников рецептам — дальневосточная уха и плов, различные виды рыбы, приготовленные в хрустящем кляре и с соусами, и загадочные, но очень вкусные харумаки — с морскими деликатесами.
«Мы посетили павильон Туризм.РФ, попробовали блюдо со странным названием харумаки. Но это оказалось очень вкусно — свежайший краб, с креветкой и гребешком, завернут в хрустящий блинчик. Нам очень понравилось», — рассказывают супруги Светлана и Александр в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа».
От желающих попробовать морские блюда не было отбоя. А в выходные, когда Улица Дальнего Востока была открыта не только для участников форума, но и для всех желающих, на остров Русский началось настоящее «паломничество» — попасть на набережную ДВФУ, где расположилась выставка, можно было только преодолев многокилометровые пробки из машин, а затем, уже на самой улице — из людей.
«Трудно было сюда добраться, горожане массово ехали на остров Русский. И в каждом павильоне все выходные столпотворенье. Хотелось, чтобы такие выставки проводились не раз в год, к ВЭФу, а чаще. Улица Дальнего Востока с ее аутентичностью каждого павильона, выступления артистов из разных регионов, кафе с вкусной едой — лучший способ провести выходные семьей», — рассказали Елена и Ольга, приехавшие на остров Русский из Находки со своими детьми, чтобы побывать на главной выставке Дальнего Востока.