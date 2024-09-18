Рыба — наше всё: Восточный экономический форум показал «рыбный характер» Приморья

От желающих попробовать морские блюда не было отбоя. А в выходные, когда Улица Дальнего Востока была открыта не только для участников форума, но и для всех желающих, на остров Русский началось настоящее «паломничество» — попасть на набережную ДВФУ, где расположилась выставка, можно было только преодолев многокилометровые пробки из машин, а затем, уже на самой улице — из людей.