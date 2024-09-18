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Posted 18 сентября, 04:25

Published 18 сентября, 04:25

Modified 18 сентября, 04:27

Updated 18 сентября, 04:27

Красивый морской берег нашелся в Приморском крае

«Шикарный сентябрь»: идеальный пляж в Приморье покорил соцсети

18 сентября 2024, 04:25
Фото: Погода 25 регион

Красивый морской берег нашелся в Приморском крае

Сюжет
Погода
Красивое побережье вновь попало в объектив камеры туристов в Приморье. Отдыхающие наслаждаются летней погодой, пока в регион не пришли осадки.

В Дальнегорском округе в селе Рудная Пристань чудесная атмосфера. Отдыхающий поделился кадрами с колоритного берега. По словам автора фото, на пляже +22 градуса тепла.

«Шикарный сентябрь. Если кто-то ждал бабье лето, то оно наступило сейчас», — заявил очевидец.
Фото: Погода 25 регион

Побережье опустело, море кристально чистое и спокойное — идеальные обстоятельства для интровертов. К слову, песик, играющий с мячом, вероятно, оценил досуг по достоинству.

Ранее «Восток-Медиа» писало о райском пляже в Триозерье, который по сей день популярен среди туристов.

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