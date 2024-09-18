«Шикарный сентябрь»: идеальный пляж в Приморье покорил соцсети

Posted 18 сентября, 04:25
Published 18 сентября, 04:25
Modified 18 сентября, 04:27
Updated 18 сентября, 04:27
В Дальнегорском округе в селе Рудная Пристань чудесная атмосфера. Отдыхающий поделился кадрами с колоритного берега. По словам автора фото, на пляже +22 градуса тепла.
«Шикарный сентябрь. Если кто-то ждал бабье лето, то оно наступило сейчас», — заявил очевидец.
Побережье опустело, море кристально чистое и спокойное — идеальные обстоятельства для интровертов. К слову, песик, играющий с мячом, вероятно, оценил досуг по достоинству.
Ранее «Восток-Медиа» писало о райском пляже в Триозерье, который по сей день популярен среди туристов.