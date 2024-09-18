Транспортное кольцо на Патрокле во Владивостоке станет комфортнее для горожан

Проект дорог в рассматриваемом районе был разработан несколько лет назад и был адаптирован под изменения, произошедшие в окружающей застройке за это время. Перед началом строительства власти провели обширную работу по сбору и анализу мнений местных жителей и учли их пожелания при корректировке проекта. Таким образом, в пересмотренном проекте появились велосипедные дорожки, больше зелени и транспортное кольцо, на которое обратили внимание жители.