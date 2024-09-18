vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 09:03

Published 18 сентября, 09:03

Modified 19 сентября, 00:39

Updated 19 сентября, 00:39

Транспортное кольцо на Патрокле во Владивостоке станет комфортнее для горожан

Транспортное кольцо на Патрокле во Владивостоке станет комфортнее для горожан

18 сентября 2024, 09:03
Фото: vlc.ru
Сюжет
Дороги
Проектировщики рассказали о том, каким будет транспортное кольцо на Патрокле во Владивостоке. Специалисты отметили, что после завершения строительных работ проект перекрестка получится осуществить в полной мере.

Специалисты прокомментировали проект транспортного кольца на Патрокле во Владивостоке, который в настоящий момент находится в стадии строительства. В этом году администрация города начала строительство новых дорог, что было долгожданным событием для местных жителей. Благодаря специальному кредиту и мастер-плану развития Владивостока, практически 2,8 километра новой улично-дорожной сети заменят старые пыльные дороги. Один из ключевых элементов — транспортное кольцо, которое на данном этапе вызвало определенные беспокойства у местных жителей.

Фото: vlc.ru

Проект дорог в рассматриваемом районе был разработан несколько лет назад и был адаптирован под изменения, произошедшие в окружающей застройке за это время. Перед началом строительства власти провели обширную работу по сбору и анализу мнений местных жителей и учли их пожелания при корректировке проекта. Таким образом, в пересмотренном проекте появились велосипедные дорожки, больше зелени и транспортное кольцо, на которое обратили внимание жители.

Фото: vlc.ru

Представитель компании «Конкрит Джангл Архитектура» сообщила, что их задача заключается в интеграции нового проекта в уже существующую застройку, учитывая при этом мнения местных жителей. Специалисты отмечают, что в результате корректировок в проект добавили широкие тротуары, велосипедные дорожки, больше зелени, а также изменили схему движения, чтобы повысить безопасность на улицах микрорайона. В период строительства ездить по на дорогам может быть труднее, однако по завершении работ жители получат новые комфортные улицы.

Фото: vlc.ru

Опасения жителей района относительно кольца могут быть преждевременны, следует дать строителям возможность завершить работу, чтобы горожане могли оценить все преимущества проекта. Транспортное кольцо создано с соблюдением всех норм и правил, и его внутренняя часть будет выполнена с другим покрытием, там предусмотрят доступ для тяжелой техники и автобусов.

Работы по строительству новых дорог в районе Патрокла также включат в себя создание вело-пешеходных дорожек, парковочных мест и других элементов уличной сети, что значительно улучшит инфраструктуру района.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке ремонтируют дороги, пострадавшие в результате сильного тайфуна.

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, пострадавших от тайфуна
Узнать подробнее
Читайте также:
«Еще не достроили, но уже ломают»: наглый поступок водителя попал на видео в Приморье«Ему всего месяц»: жуткое дитя ползало в Приморье — видео«3-й год так делаю»: как жители Приморья избегают пробок на пути к популярным пляжам?
#Новости#Владивосток#Проект#Дороги#Велодорожки#Приморский край#Строители#Эксперт#Мастер-план#Жители#Местные жители#Комфорт
Подпишитесь
Популярное