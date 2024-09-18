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Posted 18 сентября, 09:43

Published 18 сентября, 09:43

Modified 18 сентября, 09:45

Updated 18 сентября, 09:45

Автомобиль остался без колеса в час пик в Приморье

Устал и «разулся»: автомобили не выдерживают пробок во Владивостоке — фото

18 сентября 2024, 09:43
Фото: vostokmedia.com

Автомобиль остался без колеса в час пик в Приморье

Сюжет
Пробки
Жуткие столпотворения охватили Владивосток. У водителей сдают нервы, а машины «калечатся» из-за испытаний на улицах.

Краевая столица, видимо, «повязла» в пробках. В разных районах города образовались не шуточные заторы на дорогах.

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Судя по всему, устают не только водители транспорта, но и сами железные «ласточки». Девушка поделилась фото, на котором автомобиль настолько утомился, что у него «подкосилось» заднее колесо. Как машина получила такие увечья — неизвестно.

«Но наверняка данный инцидент усугубил ситуацию с дорожным трафиком», — предположила очевидица.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Фит» оказался на косогоре после столкновения с большегрузом в пригороде Владивостока.

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