Устал и «разулся»: автомобили не выдерживают пробок во Владивостоке — фото

Posted 18 сентября, 09:43
Published 18 сентября, 09:43
Modified 18 сентября, 09:45
Updated 18 сентября, 09:45
Краевая столица, видимо, «повязла» в пробках. В разных районах города образовались не шуточные заторы на дорогах.
Судя по всему, устают не только водители транспорта, но и сами железные «ласточки». Девушка поделилась фото, на котором автомобиль настолько утомился, что у него «подкосилось» заднее колесо. Как машина получила такие увечья — неизвестно.
«Но наверняка данный инцидент усугубил ситуацию с дорожным трафиком», — предположила очевидица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Фит» оказался на косогоре после столкновения с большегрузом в пригороде Владивостока.