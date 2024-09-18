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Posted 18 сентября, 02:58

Published 18 сентября, 02:58

Modified 18 сентября, 03:00

Updated 18 сентября, 03:00

Съезд на низководный мост временно закроют во Владивостоке

Заезд на мост закроют для всех: как ездить по одной из трасс во Владивостоке?

18 сентября 2024, 02:58
Фото: 1MI

Съезд на низководный мост временно закроют во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Завтра с 9:00 до 22:00 заезд на низководный мост со стороны улицы Маковского во Владивостоке будет перекрыт из-за дорожных работ, но будет доступен альтернативный маршрут через развязку с выездом на мост.

Основной заезд на низководный мост перекроют 19 сентября во Владивостоке, сообщает Министерство транспорта Приморского края.

Нельзя будет попасть на мост по привычному въезду со сторону улицы Маковского, его закроют из-за дорожных работ с 9:00 до 22:00.

Альтернативный маршрут — по развязкам трассы «Де-Фриз — Седанка — Патрокл». Схему подготовили специалисты краевого Минтранса. Красным выделен участок, который будет перекрыт, зеленым — доступный заезд на трассу.

Фото: mintrans_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продолжают ремонтировать дороги, которые пострадали из-за тайфуна.

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