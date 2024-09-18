Заезд на мост закроют для всех: как ездить по одной из трасс во Владивостоке?

Съезд на низководный мост временно закроют во Владивостоке

Сюжет Дороги

Завтра с 9:00 до 22:00 заезд на низководный мост со стороны улицы Маковского во Владивостоке будет перекрыт из-за дорожных работ, но будет доступен альтернативный маршрут через развязку с выездом на мост.