Заезд на мост закроют для всех: как ездить по одной из трасс во Владивостоке?

Posted 18 сентября, 02:58
Published 18 сентября, 02:58
Modified 18 сентября, 03:00
Updated 18 сентября, 03:00
Основной заезд на низководный мост перекроют 19 сентября во Владивостоке, сообщает Министерство транспорта Приморского края.
Нельзя будет попасть на мост по привычному въезду со сторону улицы Маковского, его закроют из-за дорожных работ с 9:00 до 22:00.
Альтернативный маршрут — по развязкам трассы «Де-Фриз — Седанка — Патрокл». Схему подготовили специалисты краевого Минтранса. Красным выделен участок, который будет перекрыт, зеленым — доступный заезд на трассу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке продолжают ремонтировать дороги, которые пострадали из-за тайфуна.