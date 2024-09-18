«Загорелась машина, и перекинулось на склад»: очевидцы о пожаре в Уссурийске — видео

Очевидцы сообщают, что огонь с автомобиля перекинулся на склад. Пожарные прибыли на место сразу после того, как было подано сообщение о возгорании. Они начали тушение пламени и спасли окружающую территорию от возможного распространения огня. Площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров.