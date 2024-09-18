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Posted 18 сентября, 08:17

Published 18 сентября, 08:17

Modified 18 сентября, 08:19

Updated 18 сентября, 08:19

Свидетели рассказали, как начался пожар в Уссурийске в Приморье

«Загорелась машина, и перекинулось на склад»: очевидцы о пожаре в Уссурийске — видео

18 сентября 2024, 08:17
Фото: dpscontrol_125rus

Свидетели рассказали, как начался пожар в Уссурийске в Приморье

Сюжет
Пожар
Серьезный пожар на складе в Уссурийске начался из-за загоревшегося авто, считают очевидцы.

Днем в среду в Уссурийске произошло ЧП — загорелись складские помещения в районе Китайского рынка. В сети появилось видео с горящим грузовиком, выезжающим из ворот.

Очевидцы сообщают, что огонь с автомобиля перекинулся на склад. Пожарные прибыли на место сразу после того, как было подано сообщение о возгорании. Они начали тушение пламени и спасли окружающую территорию от возможного распространения огня. Площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте пожара в Уссурийске работают сотрудники прокуратуры.

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