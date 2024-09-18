«Загорелась машина, и перекинулось на склад»: очевидцы о пожаре в Уссурийске — видео

Posted 18 сентября, 08:17
Published 18 сентября, 08:17
Modified 18 сентября, 08:19
Updated 18 сентября, 08:19
Днем в среду в Уссурийске произошло ЧП — загорелись складские помещения в районе Китайского рынка. В сети появилось видео с горящим грузовиком, выезжающим из ворот.
Очевидцы сообщают, что огонь с автомобиля перекинулся на склад. Пожарные прибыли на место сразу после того, как было подано сообщение о возгорании. Они начали тушение пламени и спасли окружающую территорию от возможного распространения огня. Площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на месте пожара в Уссурийске работают сотрудники прокуратуры.