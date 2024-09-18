Закинул малолитражку на косогор: серьезное ДТП с фурой произошло в Приморье — видео

Posted 18 сентября, 09:01
Published 18 сентября, 09:01
Modified 18 сентября, 09:03
Updated 18 сентября, 09:03
В дальневосточной столице приключилось дорожное происшествие с участием крупногабаритного транспорта и Honda Fit. По словам очевидцев, скорее всего, легковушка выезжала со второстепенной, а фура не успела среагировать.
В результате «Фит» оказался прямо на косогоре. Поодаль на аварийках стоит большегруз с поврежденной правой фарой, сообщила горожанка.
Более того, на месте инцидента уже собралась серьезная пробка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на склад.