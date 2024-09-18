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Posted 18 сентября, 09:01

Published 18 сентября, 09:01

Modified 18 сентября, 09:03

Updated 18 сентября, 09:03

Большегруз снес автомобиль в пригороде Владивостока

Закинул малолитражку на косогор: серьезное ДТП с фурой произошло в Приморье — видео

18 сентября 2024, 09:01
Фото: vostokmedia.com

Большегруз снес автомобиль в пригороде Владивостока

Сюжет
Пожар
Удивительная авария случилась в районе Седанки во Владивостоке. Иномарка очутилась на возвышенности после столкновения.

В дальневосточной столице приключилось дорожное происшествие с участием крупногабаритного транспорта и Honda Fit. По словам очевидцев, скорее всего, легковушка выезжала со второстепенной, а фура не успела среагировать.

В результате «Фит» оказался прямо на косогоре. Поодаль на аварийках стоит большегруз с поврежденной правой фарой, сообщила горожанка.

Видео: vostokmedia.com.

Более того, на месте инцидента уже собралась серьезная пробка.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске загорелся автомобиль, после чего пламя перекинулось на склад.

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